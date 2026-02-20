彰化鹿港天后宮抽出行業新年運勢籤 籤王落在肥料什穀商

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮今抽出各行各業馬年運勢籤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣鹿港天后宮今抽出各行各業馬年運勢籤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣鹿港天后宮依傳統，大年初四抽40個行業新年運勢籤，肥料什穀商抽到籤王，進出口業、建材業抽到中上籤，算是馬年運勢最好的三個行業；鹿港天后宮主委張偉東說，去年抽籤結果比前年好，今年抽籤即使平籤也算持平，不會退步，可見台灣年年有進步。

鹿港是清代重要通商港口，商業發達，大年初四抽出主要40個行業籤預判新的一年運勢，傳統已逾百年，今上午9點主委張偉東帶領鹿港天后宮執事人員請媽祖聖示今年行業籤詩，由抽籤官常務委員陳銓鑫抽籤，交給擲筊官副主任委員蔡平焜向媽祖請示，抽籤過程只在「畜牧」抽5次才獲聖筊，其餘行業很順利得到籤詩。

40個行業別從「泉郊」開始抽，「日用什貨」業抽到籤王，籤詩是「曉日瞳瞳萬象融，河清海晏慶年豐，生逢盛世真歡樂，好把心田作化工。」代表馬年生意財源利路，萬事如意。肥料什穀商抽到上籤「簷前忽聽鵲聲喧，知有佳音到汝門，官職遷陞行客至，百凡順遂不需論。」做生意經營順利，發財添喜。

有兩個行業抽到中上籤，分別是進出口商籤詩「天生驥足豈尋常，自幼生來骨格強，馳騁康莊無絆礙，一逢伯樂便稱良。」做生意同心協力，土可變金。建材商籤詩「墻圍竹木稻盈田，雞犬桑麻境境偏，完卻官糧無別事，太平世界一神仙。」生意隨分經營，一生財旺。

張偉東表示，抽到籤詩比較差的被服、電氣器具屬於「持平」，整體來看新的一年各行業運勢不錯，持平就不會退步，顯示台灣年年有進步。

他進一步說明，台美關稅貿易等國際經濟是政府的事，或多或少對各行各業經營有一點牽連，實際上媽祖是告訴各業各業新年運勢而已，不能代表外來干預會有什麼情況會發生，整個來講持平，大家已經看到去年抽出籤詩比前年好，今年還沒開始，抽到比較差一點的籤詩也都持平，所以今年優於去年。

