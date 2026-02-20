快訊

中台灣燈會破百萬人次！「白色河馬」迷因爆紅 再藏「龍馬神獸」彩蛋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026中台灣燈會登場，由台中市民政局打造的「幸福祈願村」人氣爆棚。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會登場，由台中市民政局打造的「幸福祈願村」人氣爆棚。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次突破100萬大關；由觀旅局聯手芬蘭知名IP打造的「極光下的姆明谷」，姆明為芬蘭精靈，意外被網友誤認為「白色河馬」；民政局打造的「幸福祈願村」，其中南屯萬和宮燈組「龍馬神獸」也成迷因。萬和宮董事長蕭清杰解密，這結合南屯傳承百年的「穿木屐躦鯪鯉」民俗，下方為「穿山甲」，上方為萬和宮建築上方「龍馬負河圖」神獸。

「幸福祈願村」集結山、海、屯、城四大宮廟，以創意花燈與璀璨光影打造沉浸式祈福場景，並融入稻米、海洋、水果與夜市文化等在地元素，展現台中多元魅力。

民政局長吳世瑋表示，即日起至2月24日止，民眾到「幸福祈願村」賞燈，並上網票選人氣祈福燈組，就能參加抽獎活動，將抽出3名幸運得主，送出市價近萬元、0.5錢重的吉祥富貴「黃金元寶」。

其中，萬和宮推出的「龍馬呈祥慶元宵」燈組，多隻生物身披黃金甲、外型討喜，有遊客猜是海獺，也有遊客認為是土撥鼠。

蕭清杰說明，這組燈飾巧妙結合南屯傳承百年的「穿木屐躦鯪鯉」民俗，也就是是透過木屐聲響，驚醒冬眠中的鯪鯉（穿山甲）；上方的龍馬神獸為「龍首、馬身、獅尾、牛蹄」，精準還原萬和宮建築上的「龍馬負河圖」，象徵太平盛世與吉兆降臨。

南屯區長林秋萬說明，為增進與民眾互動，只要在燈組前拍照上傳社群平台，即有機會抽中Marshall藍牙喇叭，2月25日至27日晚間更將加碼發放萬和宮限量錢母，每日333個，送完為止。

民政局說明，「幸福祈願村」即日起至3月3日燈會期間，每晚7時限量發放300份台中百年老店「陳允寶泉」太陽餅。另，2月21日、22日、28日及3月1日、3日更加碼發放至500份，數量有限，送完為止。

2026中台灣元宵燈會結合超人氣IP「姆明」，主燈展區為全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會登場，由台中市民政局攜手南屯萬和宮打造的「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組，因龍馬神獸迷因爆紅。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會登場，由台中市民政局攜手南屯萬和宮打造的「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組，因龍馬神獸迷因爆紅。圖／台中市政府提供

