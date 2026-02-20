彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

彰化縣北斗奠安宮今大年初四迎財神，財團法人奠安宮董事長陳在拉許願鐘的鐘穗敲鐘三下，啟動財神許願鐘，董監事依序上前毃鐘後即開放信眾敲鐘許願，結果6小時內有3名信眾許願後買刮刮樂中獎，金額保密不說，各添500元至1千元香油酬謝財神。

北斗奠安宮春節香客川流不息，大年初一正殿人潮擁擠，當天晚間有信徒在前埕擲筊，擲得立筊，被眾人視為吉兆，奠安宮拿壓克力盒罩住、金紙圍住。今許願鐘上午9點半啟用，到下午3點半有3名信眾毃鐘許願後到附近彩券行買刮刮樂，回來添油香時告訴奠安宮執事人員：「財神真靈，謝謝。」執事人員也覺得神奇。

北斗奠安宮今上午9點吉時舉辦啟用許願鐘儀式，毃鐘許願可獲董事長陳在的手工「旺來」酥兩塊及歲錢1枚，信眾沿奠安宮側邊圍牆排隊，莊姓信徒來自草屯，上午7點到北斗奠安宮前搶得第一位，他說，奠安宮的「寶斗媽」和財神都靈驗，早早來排隊表達誠心一定可得神佑賜福。

毃祈願鐘有技巧，陳在一開始拉鐘穗，前後拉動但鐘不響，經秘書長吳季冰和理監事說「鐘穗不是拉著晃來晃去，要往前敲。」起初敲鐘號者聲音短促不宏亮，多拉幾次掌握要領， 敲時念「一敲開運，二敲進財，三敲滿堂福。」