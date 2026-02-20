聽新聞
0:00 / 0:00
彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願
彰化縣北斗奠安宮今大年初四迎財神，財團法人奠安宮董事長陳在拉許願鐘的鐘穗敲鐘三下，啟動財神許願鐘，董監事依序上前毃鐘後即開放信眾敲鐘許願，結果6小時內有3名信眾許願後買刮刮樂中獎，金額保密不說，各添500元至1千元香油酬謝財神。
北斗奠安宮春節香客川流不息，大年初一正殿人潮擁擠，當天晚間有信徒在前埕擲筊，擲得立筊，被眾人視為吉兆，奠安宮拿壓克力盒罩住、金紙圍住。今許願鐘上午9點半啟用，到下午3點半有3名信眾毃鐘許願後到附近彩券行買刮刮樂，回來添油香時告訴奠安宮執事人員：「財神真靈，謝謝。」執事人員也覺得神奇。
北斗奠安宮今上午9點吉時舉辦啟用許願鐘儀式，毃鐘許願可獲董事長陳在的手工「旺來」酥兩塊及歲錢1枚，信眾沿奠安宮側邊圍牆排隊，莊姓信徒來自草屯，上午7點到北斗奠安宮前搶得第一位，他說，奠安宮的「寶斗媽」和財神都靈驗，早早來排隊表達誠心一定可得神佑賜福。
毃祈願鐘有技巧，陳在一開始拉鐘穗，前後拉動但鐘不響，經秘書長吳季冰和理監事說「鐘穗不是拉著晃來晃去，要往前敲。」起初敲鐘號者聲音短促不宏亮，多拉幾次掌握要領， 敲時念「一敲開運，二敲進財，三敲滿堂福。」
陳在說，許願鐘不只向財神許願發大財，俗語「健康就是財富」，民眾也能許願健康、平安、快樂，廟方準備5千個鳳梨酥，今起贈送敲許願鐘的人兩個鳳梨酥與一枚歲錢，送完為止，而許願鐘會一直放在財神神桌前，北斗奠安宮祝福信眾許願都能如願以償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。