化身1日外送員！藍委廖偉翔親送「地獄單」 盼落實制度保障

外送專法今年初三讀通過，國民黨立委廖偉翔今PO出春節期間化身「一日外送員」影片，他穿上裝備、騎上機車穿梭台中大街小巷，還遭遇最具挑戰性的百貨公司美食直送「地獄單」，他不禁感嘆，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單。」並強調，外送專法已上路，未來他將持續監督制度的完善，致力讓這群「城市英雄」打造更安全的勞動環境。

影片上傳後，引發熱議。有網友稱廖偉翔深入民間、傾聽民意，但也有不少網友質疑，單日體驗與長期以此維生的辛勞難以比擬，建議廖應拉長時間才能深入核心，並建議廖同步加速回歸國會審查預算，落實立委職責。

影片中，廖偉翔化身「一日外送員」。在體驗過程中，他有幫同黨的立法院副院長江啟臣拉票，還有選民認出他；廖偉翔還遭遇外送員口中最具挑戰性的「地獄單」，取餐地點位於人潮擁擠的百貨公司美食街，他必須花大量時間找機車停車位，等百貨公司電梯苦，以及動線曲折等挑戰，過程瑣碎且耗時。

廖偉翔分享心得表示，外送員不僅要與時間賽跑，還必須面對複雜路況、等待取餐的不確定性，以及準時送達的壓力。短短幾趟配送，就能感受到外送員長時間奔波的不容易，也讓人更深刻體會這份工作的價值。

廖偉翔強調，外送員不只是「送餐的人」，更是撐起城市運轉的重要角色。他說，「每一份準時送達的餐點背後，都是與時間賽跑努力的成果」，希望外送專法上路後，讓每一位穿梭在城市中的外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。