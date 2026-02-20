快訊

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

化身1日外送員！藍委廖偉翔親送「地獄單」 盼落實制度保障

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
藍委廖偉翔今PO出化身「一日外送員」影片，還遭遇最具挑戰性的百貨公司美食直送「地獄單」。圖／廖偉翔提供
藍委廖偉翔今PO出化身「一日外送員」影片，還遭遇最具挑戰性的百貨公司美食直送「地獄單」。圖／廖偉翔提供

外送專法今年初三讀通過，國民黨立委廖偉翔今PO出春節期間化身「一日外送員」影片，他穿上裝備、騎上機車穿梭台中大街小巷，還遭遇最具挑戰性的百貨公司美食直送「地獄單」，他不禁感嘆，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單。」並強調，外送專法已上路，未來他將持續監督制度的完善，致力讓這群「城市英雄」打造更安全的勞動環境。

影片上傳後，引發熱議。有網友稱廖偉翔深入民間、傾聽民意，但也有不少網友質疑，單日體驗與長期以此維生的辛勞難以比擬，建議廖應拉長時間才能深入核心，並建議廖同步加速回歸國會審查預算，落實立委職責。

影片中，廖偉翔化身「一日外送員」。在體驗過程中，他有幫同黨的立法院副院長江啟臣拉票，還有選民認出他；廖偉翔還遭遇外送員口中最具挑戰性的「地獄單」，取餐地點位於人潮擁擠的百貨公司美食街，他必須花大量時間找機車停車位，等百貨公司電梯苦，以及動線曲折等挑戰，過程瑣碎且耗時。

廖偉翔分享心得表示，外送員不僅要與時間賽跑，還必須面對複雜路況、等待取餐的不確定性，以及準時送達的壓力。短短幾趟配送，就能感受到外送員長時間奔波的不容易，也讓人更深刻體會這份工作的價值。

廖偉翔強調，外送員不只是「送餐的人」，更是撐起城市運轉的重要角色。他說，「每一份準時送達的餐點背後，都是與時間賽跑努力的成果」，希望外送專法上路後，讓每一位穿梭在城市中的外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。

外送員 廖偉翔 國民黨 江啟臣 立法院

延伸閱讀

立法院全武行10立委遭起訴 盧秀燕難認同：司法不應成為立院糾察隊

10位立委大亂鬥被起訴…韓國瑜：堅持國會自律 盼未來議事運作成熟順暢

藍台中市長提名民調時段曝光惹議 江啟臣吐金句：公不公平就大家公評

高金素梅涉貪等3案遭搜索 江啟臣：尊重司法但盼毋枉毋縱

相關新聞

春雨遲不來！日月潭水位日掉百萬噸 蓄水一度跌破9千萬噸

日月潭水庫2026年春耕期間目前正執行放水作業，繼昨天首見跌破9000萬公噸後，今天水位回到744.38公尺，水庫容量重...

化身1日外送員！藍委廖偉翔親送「地獄單」 盼落實制度保障

外送專法今年初三讀通過，國民黨立委廖偉翔今PO出春節期間化身「一日外送員」影片，他穿上裝備、騎上機車穿梭台中大街小巷，還...

影／南投燈會1周已吸引125萬人前來參觀 傳煙火落焰引燃草皮

2026南投燈會正如火如荼進行，到昨日為止已有125萬人次前來參觀，但昨（19）日晚間於煙火施放期間，傳出部分煙火落焰掉...

彰化濱海春節小旅行 探訪餅乾工廠、蛤蜊兵營

春節在貓頭鷹校長帶領下，走訪彰化縣海線線西鄉參觀餅乾觀光工廠，體驗幸福滋味，而附近蛤蜊兵營雖是廢棄建物，也是美照景點，最...

鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

隱身彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，廟門兩側以金雞銀狗作為護法象徵，而非傳統石獅，梁柱彩繪則有卡通人物...

彰化奇特地名...火燒厝、頂番婆 蘊含地方文化

彰化縣內有不少奇特地名，像二林鎮廣興里火燒厝，源自先人誤以為「如要富就要火燒厝」，而鹿港鎮水五金重鎮頂番婆，在清朝時曾是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。