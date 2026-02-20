「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，即使街道幾乎擠得水洩不通，仍擋不住民眾出遊興致，直呼「好有年味」。為防範意外發生，警方機動部署勤務及交管，並加強防竊措施。

鹿港老街向來是熱門走春景點，連日來人潮絡繹不絕，有民眾拍下人潮塞到動彈不得的畫面，上傳網路後掀起熱烈討論。

記者今天實地走訪，店家叫賣聲此起彼落，空氣飄散小吃香氣，不少民眾專程到鹿港天后宮參拜祈福，眾多遊客穿梭巷弄間品嘗小吃、採買伴手禮。

來自台中市的陳小姐說，每年過年都會與家人到鹿港走春，「雖然擠，但很有過年的熱鬧感」；也有遊客看到人潮眾多，站在路口跟友人開玩笑說「很怕走不出來」。

彰化縣警察局鹿港分局表示，春節期間鹿港天后宮周邊遊客眾多，為避免過多人潮造成事故發生，將視情況針對復興南路、民生路及鹿港老街機動部署，並每2小時以擴音器宣導，提醒民眾注意安全與隨身財物，同時增派警力加強肅竊，呼籲民眾配合交通疏導，建議避開尖峰時段，以維持交通順暢。

根據統計，113年10大觀光遊憩區第1名為彰化鹿港老街及周邊地區，整年吸引1730萬人次參觀。 彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，20日街道擠得幾乎水洩不通。圖／中央社