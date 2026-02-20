快訊

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

中央社／ 彰化20日電
大批遊客20日到彰化縣鹿港老街走春，店家叫賣聲此起彼落，遊客穿梭巷弄買小吃及伴手禮。圖／中央社
大批遊客20日到彰化縣鹿港老街走春，店家叫賣聲此起彼落，遊客穿梭巷弄買小吃及伴手禮。圖／中央社

彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，即使街道幾乎擠得水洩不通，仍擋不住民眾出遊興致，直呼「好有年味」。為防範意外發生，警方機動部署勤務及交管，並加強防竊措施。

鹿港老街向來是熱門走春景點，連日來人潮絡繹不絕，有民眾拍下人潮塞到動彈不得的畫面，上傳網路後掀起熱烈討論。

記者今天實地走訪，店家叫賣聲此起彼落，空氣飄散小吃香氣，不少民眾專程到鹿港天后宮參拜祈福，眾多遊客穿梭巷弄間品嘗小吃、採買伴手禮。

來自台中市的陳小姐說，每年過年都會與家人到鹿港走春，「雖然擠，但很有過年的熱鬧感」；也有遊客看到人潮眾多，站在路口跟友人開玩笑說「很怕走不出來」。

彰化縣警察局鹿港分局表示，春節期間鹿港天后宮周邊遊客眾多，為避免過多人潮造成事故發生，將視情況針對復興南路、民生路及鹿港老街機動部署，並每2小時以擴音器宣導，提醒民眾注意安全與隨身財物，同時增派警力加強肅竊，呼籲民眾配合交通疏導，建議避開尖峰時段，以維持交通順暢。

根據統計，113年10大觀光遊憩區第1名為彰化鹿港老街及周邊地區，整年吸引1730萬人次參觀。

彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，20日街道擠得幾乎水洩不通。圖／中央社
彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，20日街道擠得幾乎水洩不通。圖／中央社

鹿港天后宮及周邊地區是熱門走春景點，20日眾多遊客趁春節期間到此參拜祈福。圖／中央社
鹿港天后宮及周邊地區是熱門走春景點，20日眾多遊客趁春節期間到此參拜祈福。圖／中央社

鹿港天后宮 老街 春節 彰化

延伸閱讀

光復救災後兌現承諾 士官長春節探望贈帽女童：難以言喻的感動

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

春節收假加強海運疏運 澎湖輪明起返高雄尚有空位

相關新聞

春雨遲不來！日月潭水位日掉百萬噸 蓄水一度跌破9千萬噸

日月潭水庫2026年春耕期間目前正執行放水作業，繼昨天首見跌破9000萬公噸後，今天水位回到744.38公尺，水庫容量重...

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

彰化縣鹿港老街春節期間湧入大批走春人潮，即使街道幾乎擠得水洩不通，仍擋不住民眾出遊興致，直呼「好有年味」。為防範意外發生...

化身1日外送員！藍委廖偉翔親送「地獄單」 盼落實制度保障

外送專法今年初三讀通過，國民黨立委廖偉翔今PO出春節期間化身「一日外送員」影片，他穿上裝備、騎上機車穿梭台中大街小巷，還...

影／南投燈會1周已吸引125萬人前來參觀 傳煙火落焰引燃草皮

2026南投燈會正如火如荼進行，到昨日為止已有125萬人次前來參觀，但昨（19）日晚間於煙火施放期間，傳出部分煙火落焰掉...

彰化濱海春節小旅行 探訪餅乾工廠、蛤蜊兵營

春節在貓頭鷹校長帶領下，走訪彰化縣海線線西鄉參觀餅乾觀光工廠，體驗幸福滋味，而附近蛤蜊兵營雖是廢棄建物，也是美照景點，最...

鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

隱身彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，廟門兩側以金雞銀狗作為護法象徵，而非傳統石獅，梁柱彩繪則有卡通人物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。