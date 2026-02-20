影／南投燈會1周已吸引125萬人前來參觀 傳煙火落焰引燃草皮

2026南投燈會正如火如荼進行，到昨日為止已有125萬人次前來參觀，但昨（19）日晚間於煙火施放期間，傳出部分煙火落焰掉落於堤防邊坡草皮並引燃火苗；南投縣政府今說明，強調該起意外發生於事前畫設的「高空煙火安全管制區」內，火勢於第一時間即被迅速撲滅，整體處置過程迅速得宜，未造成人員傷亡或其他財物損失，現場秩序良好未影響遊客安全。

南投縣府表示，燈會期間所有煙火施放均嚴格遵守標準作業程序（SOP）。針對高空煙火，事前已畫設施放點向外半徑250公尺的禁區，並配置12名專責管制人力進行巡查與引導；昨晚落焰位置確實位於既定的管制區內，但當時並無民眾停留，相關安全距離均符合中央規定。縣府指出此次事件屬於預期風險控管範圍，未來將持續加強巡邏，確保各場次活動圓滿進行。

縣府指出，南投燈會自2014年承辦台灣燈會獲得好評後，於2016年起決定由地方自辦，回顧歷屆燈會轉型均帶動百萬人潮，往年雖未發生過煙火引燃草地事件，但曾在2024年發生無人機因設備及法規檢查問題兩度取消，以及2018年情人橋引道因人潮過載導致短暫傾斜，所幸均及時補強修復。

南投燈會經過十年淬鍊，已成為中部春節固定盛事；2026年邁入第11屆，規模持續擴張。根據數據統計，去年燈會在22天內共吸引逾559萬人次造訪，創下近年新高，觀光產值突破39億元，較前年的33億元大幅成長，顯示燈會品牌已成功帶動地方經濟，後續煙火施放時間表分別是2月20日、21日的晚間 9時至9時40分，以及2月27日、28日及3月7日晚間的8時30至9時10分。