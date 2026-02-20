春雨遲不來！日月潭水位日掉百萬噸 蓄水一度跌破9千萬噸

日月潭水庫2026年春耕期間目前正執行放水作業，繼昨天首見跌破9000萬公噸後，今天水位回到744.38公尺，水庫容量重回9736.8萬公噸，未來仍將供應下游雲林、彰化等地區一期稻作的農業灌溉用水，預估未來短期降雨預測仍偏少，近期無明顯降雨訊號，才導致水位持續下降的趨勢。

台電表示，日月潭上游集水區近期降雨偏少，加上2月中旬後，中部一期稻春耕進入用水高峰，日月潭水位已下降約3至5公尺，不僅水位指標「九蛙疊像」已全露，配合水利署透過大觀發電廠調度蓄水支援濁水溪下游，確保一期稻作需求。

截至2026年2月中旬起，水位以每日100萬噸以上的平均出水，跌至約744.9至745公尺以下，昨天水位更降至743.39公尺，儲水量掉到8920公噸，創去年底旱季以來的新低；日月潭風管處已啟動碼頭二階段應變（如調整碼頭浮排），呼籲遊客注意安全，並呼籲節水；若無大雨，3月將持續檢討供水量。

台電表示，依「日月潭水庫運用要點」，放水主要經大觀及明潭發電廠調節，2月20日下午起日月潭水位調節回升後，水位重回744.73公尺，儲水量也升至10002.35萬公噸。

水利署強調，目前日月潭水庫2026年春耕放水主要支援雲林、彰化等下游農業一期稻作，目前雲林已完成春耕，彰化整浸田也將於春節後一段落，預計用水需求將逐漸下降，水情穩定，但持續召開會議調整燈號，呼籲節水。