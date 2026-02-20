彰化濱海春節小旅行 探訪餅乾工廠、蛤蜊兵營

春節在貓頭鷹校長帶領下，走訪彰化縣海線線西鄉參觀餅乾觀光工廠，體驗幸福滋味，而附近蛤蜊兵營雖是廢棄建物，也是美照景點，最後停留伸港鄉白色海豚屋，了解沿海自然生態。

彰化縣雖是農業大縣，但靠海線西及伸港展現不同風情，春節民眾可開車走台61線濱海快速道路進彰化後，沿海線悠閒欣賞西海岸風光，感受彰化濱海小旅行。

位於線西的台灣優格餅乾學院是餅乾觀光工廠，電影哈利波特（Harry Potter）風格城堡外形，讓遊客感覺走進餅乾界霍格華茲學院，除可了解美味餅乾生產製造流程，旅客也可參加餅乾DIY課程，在餅乾城堡度過快樂時光。

如果想拍美照，可到蛤蜊兵營；1959年到1960年軍隊縮編而使大量官兵遭裁員，部分退役軍人被安置在彰化海濱從事養殖水產業並建宿舍，「蛤蜊兵營」稱號不脛而走。

隨養殖場沒落，蛤蜊兵營人去樓空，只剩殘破房舍，經彰化縣政府整修，指定為文化景觀，成為網美景點，海岸風光搭配房舍，1塊「毋忘在莒」石碑訴說昔日故事。

彰化海線拍照景點除蛤蜊兵營，位於伸港的彰化自然生態教育中心，白色海豚屋搭配彰濱工業區內陸岸巨大風車，展現與工業區截然不同景觀。

生態教育中心內介紹在附近水道棲息的大杓鷸、黑腹濱鷸及東方環頸鴴等，肩負傳遞認識海洋、濕地等生態和保育知識使命，而教育中心旁占地2.7公頃嬉濱海豚公園附設溜滑梯等遊樂設施，自駕族也不怕沒地方停車，提供更多元親子體驗。