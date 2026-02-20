快訊

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

彰化濱海春節小旅行 探訪餅乾工廠、蛤蜊兵營

中央社／ 彰化20日電

春節在貓頭鷹校長帶領下，走訪彰化縣海線線西鄉參觀餅乾觀光工廠，體驗幸福滋味，而附近蛤蜊兵營雖是廢棄建物，也是美照景點，最後停留伸港鄉白色海豚屋，了解沿海自然生態。

彰化縣雖是農業大縣，但靠海線西及伸港展現不同風情，春節民眾可開車走台61線濱海快速道路進彰化後，沿海線悠閒欣賞西海岸風光，感受彰化濱海小旅行。

位於線西的台灣優格餅乾學院是餅乾觀光工廠，電影哈利波特（Harry Potter）風格城堡外形，讓遊客感覺走進餅乾界霍格華茲學院，除可了解美味餅乾生產製造流程，旅客也可參加餅乾DIY課程，在餅乾城堡度過快樂時光。

如果想拍美照，可到蛤蜊兵營；1959年到1960年軍隊縮編而使大量官兵遭裁員，部分退役軍人被安置在彰化海濱從事養殖水產業並建宿舍，「蛤蜊兵營」稱號不脛而走。

隨養殖場沒落，蛤蜊兵營人去樓空，只剩殘破房舍，經彰化縣政府整修，指定為文化景觀，成為網美景點，海岸風光搭配房舍，1塊「毋忘在莒」石碑訴說昔日故事。

彰化海線拍照景點除蛤蜊兵營，位於伸港的彰化自然生態教育中心，白色海豚屋搭配彰濱工業區內陸岸巨大風車，展現與工業區截然不同景觀。

生態教育中心內介紹在附近水道棲息的大杓鷸、黑腹濱鷸及東方環頸鴴等，肩負傳遞認識海洋、濕地等生態和保育知識使命，而教育中心旁占地2.7公頃嬉濱海豚公園附設溜滑梯等遊樂設施，自駕族也不怕沒地方停車，提供更多元親子體驗。

餅乾 蛤蜊

延伸閱讀

彰化奇特地名...火燒厝、頂番婆 蘊含地方文化

雲林褒忠資源回收場大火 嘉義、彰化支援搶救

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結

台中大甲鎮瀾宮19日晚上11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中...

恐怖！ 鹿港小鎮大人潮 春節連假擠爆老街周遭道路

位居去年國內各觀光遊憩區人數第一名的「鹿港老街及周邊地區」，果然名不虛傳，近日春節連假的人潮，可以恐怖來形容，走在街上形...

粉紅雲海降臨九尖茶廠 麝香木花瀑讓遊客宛如走進夢境

南投又多一處春日秘境。位於九份二山九尖茶廠近日迎來麝香木花季，整片山坡轉為粉紅色系，與過往以綠色森林、白色梅花為主的山林...

歡喜走春到台中！FOCASA幾米馬戲樂園登場 首日吸客4.5萬春遊

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨在文心森林公園盛大登場，首日即吸引4.5萬人次遊客參與，親子家庭絡繹不絕，草地...

廣角鏡／日月潭水情吃緊 九蛙全露

日月潭國家風景區管理處昨指出，受降雨偏少與下游農業灌溉持續用水影響，日月潭十四日啟動水位下降第一階段應變後，短短一周水位...

楊瓊瓔點起馬炮迎溪底媽祖起駕 走訪9宮廟發小紅包

爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天大年初三走春行程，先到神岡參與溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式，再展開一整天的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。