快訊

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

中央社／ 彰化20日電

隱身彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，廟門兩側以金雞銀狗作為護法象徵，而非傳統石獅，梁柱彩繪則有卡通人物海綿寶寶，創造傳統、現代並存視覺效果。

玉渠宮是台灣歷史最久田都元帥廟，創建於清乾隆三十年（1765年），和其他鹿港廟宇相比規模不大，主祀田都元帥，即唐代宮廷樂師雷海青；雷海青飽讀詩書，和家中飼養的雞犬有濃厚情誼，精通樂理，與戲曲淵源深厚。

民間信仰中，田都元帥飼養的金雞銀狗成為部屬，廟門前雞頭粉面的金雞稱為金將軍，狗頭紅面的銀狗稱為銀將軍，每逢王爺出巡，由金雞、銀狗與七爺、八爺為王爺開路，兩旁伴隨小鬼，手持夜叉隨陣頭護行。

此外，廟內梁柱彩繪保留傳統南北管樂團與戲曲演奏場面，近年廟方整修時，在殿內彩繪海綿寶寶及卡通人物派大星等，成為遊客拍照打卡趣味亮點。

廟方人員告訴中央社記者，整修時彩繪師李奕興認為寺廟不該只有傳統話題，應兼容不同年齡層，在屋簷下梁柱彩繪當時流行的海綿寶寶等，成為玉渠宮特色之一。

遊客如果春遊鹿港，可到老街品嚐美味小吃或到天后宮祈求媽祖保佑，也可參拜守護當地鄉里的玉渠宮，了解戲曲文化。

彩繪 鹿港

延伸閱讀

恐怖！ 鹿港小鎮大人潮 春節連假擠爆老街周遭道路

從模型祭走進停機坪 阿帕契彩繪推手點燃國軍心靈戰力

逛全台最火風景區鹿港老街 洛津國小地下停車場可提供107席停車格

全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結

台中大甲鎮瀾宮19日晚上11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中...

恐怖！ 鹿港小鎮大人潮 春節連假擠爆老街周遭道路

位居去年國內各觀光遊憩區人數第一名的「鹿港老街及周邊地區」，果然名不虛傳，近日春節連假的人潮，可以恐怖來形容，走在街上形...

粉紅雲海降臨九尖茶廠 麝香木花瀑讓遊客宛如走進夢境

南投又多一處春日秘境。位於九份二山九尖茶廠近日迎來麝香木花季，整片山坡轉為粉紅色系，與過往以綠色森林、白色梅花為主的山林...

歡喜走春到台中！FOCASA幾米馬戲樂園登場 首日吸客4.5萬春遊

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨在文心森林公園盛大登場，首日即吸引4.5萬人次遊客參與，親子家庭絡繹不絕，草地...

廣角鏡／日月潭水情吃緊 九蛙全露

日月潭國家風景區管理處昨指出，受降雨偏少與下游農業灌溉持續用水影響，日月潭十四日啟動水位下降第一階段應變後，短短一周水位...

楊瓊瓔點起馬炮迎溪底媽祖起駕 走訪9宮廟發小紅包

爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天大年初三走春行程，先到神岡參與溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式，再展開一整天的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。