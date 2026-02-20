鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

隱身彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，廟門兩側以金雞銀狗作為護法象徵，而非傳統石獅，梁柱彩繪則有卡通人物海綿寶寶，創造傳統、現代並存視覺效果。

玉渠宮是台灣歷史最久田都元帥廟，創建於清乾隆三十年（1765年），和其他鹿港廟宇相比規模不大，主祀田都元帥，即唐代宮廷樂師雷海青；雷海青飽讀詩書，和家中飼養的雞犬有濃厚情誼，精通樂理，與戲曲淵源深厚。

民間信仰中，田都元帥飼養的金雞銀狗成為部屬，廟門前雞頭粉面的金雞稱為金將軍，狗頭紅面的銀狗稱為銀將軍，每逢王爺出巡，由金雞、銀狗與七爺、八爺為王爺開路，兩旁伴隨小鬼，手持夜叉隨陣頭護行。

此外，廟內梁柱彩繪保留傳統南北管樂團與戲曲演奏場面，近年廟方整修時，在殿內彩繪海綿寶寶及卡通人物派大星等，成為遊客拍照打卡趣味亮點。

廟方人員告訴中央社記者，整修時彩繪師李奕興認為寺廟不該只有傳統話題，應兼容不同年齡層，在屋簷下梁柱彩繪當時流行的海綿寶寶等，成為玉渠宮特色之一。

遊客如果春遊鹿港，可到老街品嚐美味小吃或到天后宮祈求媽祖保佑，也可參拜守護當地鄉里的玉渠宮，了解戲曲文化。