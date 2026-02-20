彰化奇特地名...火燒厝、頂番婆 蘊含地方文化

快訊

中央社／ 彰化20日電

彰化縣內有不少奇特地名，像二林鎮廣興里火燒厝，源自先人誤以為「如要富就要火燒厝」，而鹿港鎮水五金重鎮頂番婆，在清朝時曾是平埔族婦女聚落。

火燒厝範圍大致相當廣興里，根據二林鎮公所官網，相傳清朝時有人生活清苦，某夜夢見仙人告知「如要富就要火燒厝」，夢醒後信以為真、放火燒屋，致無家可歸、四處遊蕩，直到到了大饒厝，驚覺「大」字如「火」，「饒」字像「燒」，猜測仙人原來是要他定居大饒厝，之後果然發家，大饒厝也被改稱火燒厝。

至於頂番婆地名無關婆婆媽媽，研究鹿港歷史的文史工作者陳仕賢告訴中央社記者，番婆指平埔族婦人聚居村落，而頂番婆曾是平埔族巴布薩族活動範圍，隨時代演變，頂番婆從平埔族部落搖身一變，成為全球水五金產業重鎮。

此外，彰化員林市有待人坑隴頂古道，根據彰化縣政府官網，待人坑舊名「殺人坑」，日治時代是執行死刑的地方而得名，之後基於名稱不雅，改為「待人坑」。

待人坑目前有綠意盎然步道，遊人散步其間，已難想像當初的地名由來。

平埔族

