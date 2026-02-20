快訊

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

歡喜走春到台中！FOCASA幾米馬戲樂園登場 首日吸客4.5萬春遊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，驚險刺激馬戲表演讓民眾目不轉睛。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，驚險刺激馬戲表演讓民眾目不轉睛。圖／台中市政府提供

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨在文心森林公園盛大登場，首日即吸引4.5萬人次遊客參與，親子家庭絡繹不絕，草地上隨處可見席地而坐欣賞表演的民眾，現場洋溢溫馨歡樂氛圍，是台中春節走春的熱門去處。

台中市文化局長陳佳君表示，此次活動昨起至21日、2月27日至3月1日舉辦，橫跨春節與228連假兩個周末，由國際知名舞蹈家林懷民擔任藝術指導，結合繪本藝術家幾米的創作意象，並由多次榮獲TAIWAN TOP演藝團隊殊榮的FOCASA馬戲團策劃執行。活動將繪本中的奇幻想像轉化為可親近、可參與的戶外馬戲樂園，為馬年春節注入藝術與創意的新氣象。

文化局指出，園區每日安排馬戲帳篷定點演出兩場，每場約40分鐘。春節期間由FOCASA馬戲團帶來「馬戲探險家」，高難度特技與精采橋段讓現場觀眾驚呼連連，深受親子喜愛。草地舞台活動期間每日6場快閃馬戲演出，由Happy Curly、小剛及夏克輪番登場，讓民眾在漫步園區時與馬戲驚喜相遇。

此外，「尋夢寶貝」高蹺人不定時穿梭人群與遊客互動擊掌，並發送象徵好運的紅鼻子，為新春增添祝福與歡笑。文化局也於園區設置多組幾米意象裝置，包括小熊、紅蘿蔔及小丑角色等，成為熱門拍照打卡景點，讓民眾留下專屬馬年的藝術回憶。

文化局表示，這周春節活動圓滿登場後，228連假期間仍將持續辦理，每日下午3時至晚間9時開放入園，歡迎市民朋友把握假期時光，攜家帶眷走進文心森林公園，在草地與星空下共享馬戲藝術與春日暖陽的幸福時刻。相關資訊可至台中市政府文化局網站 查詢。

2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，活動從下午持續到夜晚熱鬧非凡。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，活動從下午持續到夜晚熱鬧非凡。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高蹺人快閃與民眾擊掌互動。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高蹺人快閃與民眾擊掌互動。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高空走繩表演讓民眾驚呼連連。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高空走繩表演讓民眾驚呼連連。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，民眾坐臥草地悠閒欣賞happy-curly精彩表演。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，民眾坐臥草地悠閒欣賞happy-curly精彩表演。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨登場，幾米意象裝置頭碰頭甜蜜溫馨。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨登場，幾米意象裝置頭碰頭甜蜜溫馨。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高蹺人快閃與民眾擊掌互動。圖／台中市政府提供
2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」登場，高蹺人快閃與民眾擊掌互動。圖／台中市政府提供

馬年 文化局 春節

延伸閱讀

初二開館！中台世界博物館春節5天免票，10拍照秘境、蔬食市集等你來體驗

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節出遊好所在 新北經發局推全市18家觀光工廠、產業文化館

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結

台中大甲鎮瀾宮19日晚上11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中...

恐怖！ 鹿港小鎮大人潮 春節連假擠爆老街周遭道路

位居去年國內各觀光遊憩區人數第一名的「鹿港老街及周邊地區」，果然名不虛傳，近日春節連假的人潮，可以恐怖來形容，走在街上形...

粉紅雲海降臨九尖茶廠 麝香木花瀑讓遊客宛如走進夢境

南投又多一處春日秘境。位於九份二山九尖茶廠近日迎來麝香木花季，整片山坡轉為粉紅色系，與過往以綠色森林、白色梅花為主的山林...

歡喜走春到台中！FOCASA幾米馬戲樂園登場 首日吸客4.5萬春遊

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨在文心森林公園盛大登場，首日即吸引4.5萬人次遊客參與，親子家庭絡繹不絕，草地...

廣角鏡／日月潭水情吃緊 九蛙全露

日月潭國家風景區管理處昨指出，受降雨偏少與下游農業灌溉持續用水影響，日月潭十四日啟動水位下降第一階段應變後，短短一周水位...

楊瓊瓔點起馬炮迎溪底媽祖起駕 走訪9宮廟發小紅包

爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天大年初三走春行程，先到神岡參與溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式，再展開一整天的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。