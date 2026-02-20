歡喜走春到台中！FOCASA幾米馬戲樂園登場 首日吸客4.5萬春遊

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」昨在文心森林公園盛大登場，首日即吸引4.5萬人次遊客參與，親子家庭絡繹不絕，草地上隨處可見席地而坐欣賞表演的民眾，現場洋溢溫馨歡樂氛圍，是台中春節走春的熱門去處。

台中市文化局長陳佳君表示，此次活動昨起至21日、2月27日至3月1日舉辦，橫跨春節與228連假兩個周末，由國際知名舞蹈家林懷民擔任藝術指導，結合繪本藝術家幾米的創作意象，並由多次榮獲TAIWAN TOP演藝團隊殊榮的FOCASA馬戲團策劃執行。活動將繪本中的奇幻想像轉化為可親近、可參與的戶外馬戲樂園，為馬年春節注入藝術與創意的新氣象。

文化局指出，園區每日安排馬戲帳篷定點演出兩場，每場約40分鐘。春節期間由FOCASA馬戲團帶來「馬戲探險家」，高難度特技與精采橋段讓現場觀眾驚呼連連，深受親子喜愛。草地舞台活動期間每日6場快閃馬戲演出，由Happy Curly、小剛及夏克輪番登場，讓民眾在漫步園區時與馬戲驚喜相遇。

此外，「尋夢寶貝」高蹺人不定時穿梭人群與遊客互動擊掌，並發送象徵好運的紅鼻子，為新春增添祝福與歡笑。文化局也於園區設置多組幾米意象裝置，包括小熊、紅蘿蔔及小丑角色等，成為熱門拍照打卡景點，讓民眾留下專屬馬年的藝術回憶。