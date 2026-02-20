影／大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結

台中大甲鎮瀾宮19日晚上11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中上籤；顏清標說今年人口的國運籤內容，大家要和諧團結，解籤老師周建男說，國運籤是亂中求序，要撥亂反正，才有真正的福氣。

周建男表示，今年國運籤是撥亂反正，面對多元領域，要創意突破，是快速的一年，要亂中有序有共識，提升民氣，創造祥和社會。他說除了人口的國運籤和雨水都是中上籤，中冬和允冬都是中籤。顏清標說，大家要和諧團結，大家比較可賺錢和好生活。

鎮瀾宮馬年「雨水」和「人口」都是中上、「早冬」和「允冬」都屬中籤；今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。