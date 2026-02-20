聽新聞
0:00 / 0:00
影／大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結
台中大甲鎮瀾宮19日晚上11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中上籤；顏清標說今年人口的國運籤內容，大家要和諧團結，解籤老師周建男說，國運籤是亂中求序，要撥亂反正，才有真正的福氣。
周建男表示，今年國運籤是撥亂反正，面對多元領域，要創意突破，是快速的一年，要亂中有序有共識，提升民氣，創造祥和社會。他說除了人口的國運籤和雨水都是中上籤，中冬和允冬都是中籤。顏清標說，大家要和諧團結，大家比較可賺錢和好生活。
鎮瀾宮馬年「雨水」和「人口」都是中上、「早冬」和「允冬」都屬中籤；今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。
鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支人口籤是「銅銀買紙靴」。內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。