恐怖！ 鹿港小鎮大人潮 春節連假擠爆老街周遭道路

位居去年國內各觀光遊憩區人數第一名的「鹿港老街及周邊地區」，果然名不虛傳，近日春節連假的人潮，可以恐怖來形容，走在街上形同被推著走，估計到春節連假結束前，都很難改變，鹿港警方除加強疏導外，並以擴音器宣導，防止意外發生。

觀光署統計去年國內各觀光遊憩區人次，「鹿港老街及周邊地區」吸引逾1730萬人次獲第一名，除涵括老街特色外，還有天后宮等周邊寺廟的參拜人潮，才推高遊客人數。昨天大年初二，在網路上出現鹿港老街及天后宮周邊道路的人擠人場面，甚至因此發生糾紛，再度讓鹿港聲名大噪。

今天早上又是賴清德總統到天后宮參拜，並發放至少兩千個福袋，加上各地持續湧進的遊客及拜拜人潮，才上午10點就將周邊道路塞滿，各商家也是擠滿顧客，大發利市，到下午的人潮更是可怕，遊客肩並肩幾乎都被推著走，尤其很多家長帶小孩更是危險，如果不注意則可能發著綵踏事件。

鹿港警分局副分局長蔡肇駿說，鹿港老街及周邊地區的遊客，平時就很多，在春節連假更是擠爆人潮，為避免過多人潮造成事故發生，警方除既有的動線規畫外，並視人潮針對復興南路及民生路做機動調控，同時兩小時一次，動用擴音器廣播宣導。