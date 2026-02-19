楊瓊瓔點起馬炮迎溪底媽祖起駕 走訪9宮廟發小紅包

爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天大年初三走春行程，先到神岡參與溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式，再展開一整天的拜廟發送小紅包揭開序幕。她表示，春節期間各地宮廟人潮湧現，充滿年節喜氣，也展現台灣社會深厚的信仰文化與凝聚力。

楊瓊瓔點三聲起馬炮，恭送神岡溪底三里媽祖起駕遶境後，隨即展開宮廟參香行程，先前往太平太和宮祈福，沿途不少信眾熱情招呼，有人搶著領取馬年小紅包，隨後轉往振坤宮、福興宮，不少長輩關心「有比較瘦？身體顧好！」讓楊瓊瓔備感溫暖。

楊瓊瓔再到南天宮參拜，沿途信眾高喊「凍蒜」、「加油」，還有民眾拉著她合影留念，祝福她未來順利。

楊瓊瓔表示，自大年初一起至初三，已陸續參拜近30間宮廟，深信神明會庇佑市民在馬年一切順遂、心願成真。