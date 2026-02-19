粉紅雲海降臨九尖茶廠 麝香木花瀑讓遊客宛如走進夢境

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供

南投又多一處春日秘境。位於九份二山九尖茶廠近日迎來麝香木花季，整片山坡轉為粉紅色系，與過往以綠色森林、白色梅花為主的山林景觀形成強烈對比，也為熱門賞梅路線增添全新風貌。

經營茶園的張姓農民表示，過去九尖茶廠以賞梅聞名，但花期較短，因此近年嘗試種植麝香木，希望延長觀光季節。

麝香木花期從2月一路到4月，不只好看，香氣也很特別，讓遊客來山上不只是拍照，而是願意慢慢走、慢慢看。他說，麝香木近日開花，已吸引遊客探訪，讓在地農產有更多曝光機會。

園區麝香木種植面積約8分地，站在山頂可遠眺層層山巒，天氣晴朗時，堰塞湖與中台禪寺景觀一覽無遺，一側是粉紫色花海，另一側是遼闊山景，形成強烈對比。

曾姓遊客分享，第一次走進麝香木花海時，「真的有被驚艷到，好像整個人被粉紅色包圍，心情一下就放鬆了。」她說，花香帶點薄荷與薑的味道，和一般賞花很不一樣，「走在山徑上不會覺得吵雜，很適合情侶、親子一起來。」

茶廠表示，園區預計自2月21日至3月20日開放，入園費50元，開放時間為每日上午9時至下午4時。由於山區無大眾運輸，須自行開車前往，僅能沿途路邊停車，也提醒遊客留意行車與步行安全。

國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供
國姓鄉九份二山九尖茶廠山坡種植的麝香木開花，為春天染上浪漫的色彩。圖／民眾提供

