九蛙全露只是開始…日月潭水位失速下探 碼頭恐步入封閉倒數

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭九蛙疊像全都露，潭底淤泥乾涸龜裂，水情持續吃緊。圖／日管處提供
日月潭九蛙疊像全都露，潭底淤泥乾涸龜裂，水情持續吃緊。圖／日管處提供

水情持續惡化，日月潭14日啟動水位下降第一階段應變後，短短1周水位再度快速下探，與滿水位相比累計已下降超過5.48公尺，落差接近2層樓高度。因應乾旱恐持續擴大，日管處不排除封閉部分甚至全部碼頭，以確保遊客與設施安全。

日月潭國家風景區管理處指出，受降雨偏少與下游農業灌溉持續用水影響，日月潭水位14日降至745公尺，較滿水位748.48公尺降低3公尺，隨即啟動第一階段應變，針對水社、玄光、伊達邵、朝霧等主要公有碼頭，在面潭左側引橋加裝防滑設施，並派駐保全人員引導遊客通行，右側則維持斜坡道設計，兼顧輪椅族與推車族群需求。

然而，水位下滑速度超出預期。管理處表示，第一階段措施上路後僅約1周，水位再度明顯下降，象徵水情的九蛙疊像已全數離水，顯示水庫正式進入枯水期，碼頭浮排與引橋坡度明顯增加，行走動線宛如陡峭階梯，安全風險同步升高。

台電公司大觀發電廠監測與通報，日月潭水位20日恐跌破743公尺警戒線。管理處因此啟動第二階段應變，將玄光、朝霧、伊達邵等主要碼頭的部分浮排拖離，改銜接至水位較深的浮排持續運作，同時封閉部分引橋，避免坡度過陡導致遊客發生危險，並降低硬體設施因水位過低受損的風險。

管理處強調，目前水位仍在台電協助調控的可控範圍內，但若乾旱情況持續，水位不排除進一步下探，後續將依標準作業程序，視實際水情逐步採取更高階措施，包括擴大浮排拖離、封閉碼頭甚至全面暫停使用。日月潭兼具觀光、發電與水資源調度功能，水位快速下探已不只是景觀變化，也凸顯多重用水需求交織下的調度壓力。

管理處呼籲，枯水期間碼頭引橋坡度明顯增加，遊客行走務必緊握扶手、避免奔跑，陪同行動不便者可主動請求現場保全協助。相關單位將持續與台電保持密切聯繫，滾動掌握水情變化，並即時調整應變作為，確保遊憩安全。

日月潭水位持續後退，潭畔休憩區設施底部全部露出。圖／日管處提供
日月潭水位持續後退，潭畔休憩區設施底部全部露出。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，連接碼頭的浮排落差將近兩層樓相當陡峭，不排除進一步封閉碼頭。圖／日管處提供

碼頭 日月潭 台電

