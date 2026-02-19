情感交流 台中東勢鬧新年！茅埔回娘家400人團圓

農曆春節期間，台中市東勢區慶東里舉辦「茅埔鬧新年」系列活動，從除夕夜揭開序幕，串聯大年初一主場活動及初二「女兒回娘家」辦桌，活動吸引大量在地人參加，展現地方文化與人情味，成功凝聚社區向心力。

除夕夜先登場的是「巨型象棋四支五」互動活動，在東勢區泰興宮廟埕舉行，透過放大版趣味遊戲吸引民眾同樂，現場氣氛熱鬧，為春節系列活動揭開序幕，也成為返鄉團聚前的重要交流場域。

大年初一舉辦「茅埔鬧新年」主場活動，規畫餐車市集及攤位、親子互動與多元體驗內容，吸引家庭與青年族群走入街區參與。

初二重頭戲「女兒回娘家」辦桌活動壓軸登場，現場席開36桌，約400人齊聚共享團圓餐敘，大人小孩同樂，氣氛溫馨熱鬧。立法院副院長江啟臣也到場發送小紅包向鄉親拜年，台中市議員吳振嘉到場支持，與民眾互動交流。