櫻花盆景自家賞 彰化芬園花卉園區上萬櫻花開5成 春節免費入園

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，吸引許多遊客前往賞櫻。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，吸引許多遊客前往賞櫻。記者劉明岩／攝影

賞櫻可以自家賞。彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，是國內知名的賞櫻花勝地，春節連假開了約5成，美不勝收，園主張洲府說，春節期間不收費，估計到元宵節即可大開，歡迎全國各地民眾前往走春，園區還有矮化櫻花可以種在花盆，小巧怡情。

長期從事櫻花選種、育種的張洲府，將河津櫻改良，矮化後再利用吉野櫻、 台灣原生山櫻接枝後馴化，得以適應平地而開花，在2002年獲得神農獎的榮譽，「櫻花張」之名也不脛而走，園區內力栽培有洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻等10萬餘棵，占地達14公頃，國內難出其右。

他還培育的熱帶梅花、白色福爾摩沙櫻，都讓人驚豔不已，更以將成功栽培枝垂櫻，以自己之名註冊為「洲府枝垂櫻」，經選種、試種後，在平地都長得很好。

由於櫻花花期常依天候、節氣等影響，今年花期趕不上春節假期，張洲府說，目前盛開的櫻花包括河津櫻、枝垂櫻、吉野櫻、紅華及台灣原生的福爾摩沙櫻，園區整體開了約5成，預估元宵節及二二八和平紀念日連假可以大開，百日草則已花開燦爛，蜂蝶亂飛，很值得欣賞。

芬園花卉生產遊憩園區雖然「花名」在外，卻是不收費，張洲府說，歡迎遊客入園賞花，如果看得喜歡，遊客也可以買盆栽回去「自種自賞」，每盆從250元到2500元不等，經濟實惠，園方還可以提供專業建議，所得用來加強園區的經營與管理。

張洲府還教大家養櫻花、梅花的撇步，他說，櫻、梅都是常日照植物，買盆栽回去後，首先要注意排水，2到3天澆水一次，在2、3個月後，就可以施肥了。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：（049）2524-899。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，園主張洲府還以盆栽栽培吉野櫻，小巧怡情。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，園主張洲府還以盆栽栽培吉野櫻，小巧怡情。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，吸引許多遊客前往賞櫻。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放，吸引許多遊客前往賞櫻。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的各種櫻花，已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的枝垂櫻步道，兩側枝垂櫻已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的枝垂櫻步道，兩側枝垂櫻已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的枝垂櫻步道，兩側枝垂櫻已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的枝垂櫻步道，兩側枝垂櫻已陸續綻放。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的百日草，花開燦爛，蜂蝶亂飛，很值得欣賞。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的百日草，花開燦爛，蜂蝶亂飛，很值得欣賞。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的福爾摩沙櫻，已綻放白色花朵。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的福爾摩沙櫻，已綻放白色花朵。記者劉明岩／攝影

