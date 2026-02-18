年底衝494座！台中活動中心大升級 1.27里就有1據點

台中市在2026年底前，7座市民活動中心將完工啟用，基層建設再添新據點。民政局指出，市長盧秀燕上任7年投入逾19億元，新改建41座，強化社區服務量能。

民政局表示，目前已啟用34座，另有7座興建中，預計年底全數到位，屆時全市里民活動據點將達494座，平均每1.27里就有1處，為大台中歷來最多。

新建場館多採複合式規劃，結合公共托育、親子館、日照中心與停車空間，打造「一站式」社區服務；同時活化橋下空地與閒置土地，並推動多里共用，提高使用效益；大里有活動中心是活化公墓用地新建。

除擴充量能，市府也為老舊場館辦理耐震評估與補強，更新電梯與空調設備，提升安全與舒適度。隨494座據點布建完成，活動中心將成為居民日常聚會、防災避難與社區互助的核心空間。

民政局長吳世瑋說，市府除持續推動活動中心新建工程，同步盤點既有場館結構安全，針對老舊活動中心，委託專業機構分階段辦理耐震能力評估，並依評估結果進行補強工程，同時補助各區公所改善室內相關設備，全面提升使用安全與品質。

自2018年起，市府成功爭取內政部前瞻基礎建設計畫補助，累計核定75件，補助金額近3.2億元，並自籌近12億配合款，投入區公所辦公廳舍及市民活動中心興建、耐震工程與結構評估，強化基層公共設施量能。