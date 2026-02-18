台中機場附近民營停車場過年期間漲價1倍 市府：非法停車場已開罰

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中國際機場附近一處民營停車場過年期間收費上漲1倍，市府稽查後確定是非法停車場，裁處3000元罰鍰並勒令限期改正。圖為台中國際機場。圖／聯合報系資料照
台中市沙鹿區一處位於台中國際機場附近的民營停車場，近日遭人踢爆，原本收費每天130到150元，年假期間漲價為每天300元，且疑似沒有提前告知。台中市交通局表示，到場稽查後發現該停車場沒有停車場登記證仍收費，屬於非法停車場，裁處3000元罰鍰。

有網友昨天在社群平台Threads發文，表示台中國際機場旁的停佳安停車場（清泉崗）年假期間收費上漲，該網友2月13日前往停車時，停車場標明室內每天150元、室外每天130元，但17日返回時，停車場入口處卻張貼了「過年期間每天300元」。

該網友指出，業者稱2月9日就已經張貼公告，但他13日前往停車時，有特別查看繳費方式，繳費機上並未載明漲價，行車紀錄器也沒拍到當時入口有張貼漲價公告；他質疑業者戲弄消費者，呼籲過年期間停車小心，不要年假結束才發現要繳大筆停車費。

台中市交通局表示，該停車場經查沒有領有停車場登記證，仍有收費行為，屬於非合法停車場，市府依停車場法裁罰業者3000元罰鍰，並通知限期改正，若未改正市府可以再次稽查並連續裁罰，最高罰1萬5000元。

