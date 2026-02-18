快訊

賴總統初三要來鹿港天后宮發福袋 連3年造訪原因曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟彰化鹿港天后宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，春節連假預期湧現更多參拜人潮，賴清德總統明天大年初三還將第三度前往參拜及發放福袋。圖／聯合報系資料照片
國定古蹟彰化鹿港天后宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，春節連假預期湧現更多參拜人潮，賴清德總統明天大年初三還將第三度前往參拜及發放福袋。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統明天（大年初三）上午8時30分到彰化鹿港天后宮參拜媽祖，並發放新年祈福福袋，這是賴總統今年春節連假在彰化唯一的發放福袋行程，也是賴總統上任後第3度來鹿港天后宮發放福袋，也就是年年都來發福袋，除了對天后宮重視外，也與天后宮主委張偉東交情有關。

由於鹿港天后宮在春節期間，前往參拜祈福的信眾甚多，為因應大年初三賴清德總統預定明天（大年初三）上午到鹿港天后宮參拜媽祖，並發放新年福袋，預期到場領取民眾會很多，警方將加強維安，希望民眾配合。

賴清德總統2024年競選期間，即以候選人身分到天后宮祈求媽祖庇佑，當選後，再度前往參香還願，2024年春節期間，再向民眾拜年及發放福袋，同年8月10日第四度造訪鹿港天后宮，除贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，表達對天后宮媽祖尊崇外，再贈與「名孚眾望」匾額給天后宮管理委員會主任委員張偉東，賀喜張偉東連任天后宮主委，及感謝長期的支持。

去年大年初三，賴總統又到到鹿港天后宮發放福袋行程，今年大年初三將再度到鹿港天后宮參拜、發放福袋，而且還是賴總統今年春節假期在彰化唯一的行程，除顯示賴清德總統對天后宮的重視，以及與主委張偉東的交情深情。

賴清德總統今年大年初三，將第三度到鹿港天后宮參拜及發放福袋，顯示對天后宮的重視與天后宮主委張偉東的交情深厚，賴總統前年8月還頒贈「名孚眾望」賀匾給張偉東，並發放祈福福袋。本報資料照片
賴清德總統今年大年初三，將第三度到鹿港天后宮參拜及發放福袋，顯示對天后宮的重視與天后宮主委張偉東的交情深厚，賴總統前年8月還頒贈「名孚眾望」賀匾給張偉東，並發放祈福福袋。本報資料照片

賴總統初三要來鹿港天后宮發福袋 連3年造訪原因曝光

