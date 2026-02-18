快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

畫面曝…賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委「突劇烈嘔吐」活動一度中斷

初二回娘家起大早照樣踩雷 國道中部路段湧現大量車流

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，加上天氣晴朗，民眾紛紛出遊，國道1號、3號中部南下路段一大早就湧進大量車流，部分路段甚至紅色警示，許多民眾趕了大早還是踩雷，國1上午9時還發生4件車禍事故，國道警方呼籲駕駛人耐心駕駛，並保持行車距離。

國1今天上午的路況，國道公路警察第三大隊說，今天上午7時不到，由國3從彰化系統交流道轉到國1的車流變多，造成彰化交流道到南屯交流道南下行駛車輛走走停停，呈現紅色警示，車速約在30公里到40公里之間，部分駕駛人未保持行車距離，到上午9時為止，發生4件小擦撞事故，但很快就排除。

至於國3路況，國道公路警察第七大隊說，上午7時左右，從彰化系統交流道到烏日系統交流道，以及中興交流道到名間交流道間的南下車道，都湧現大量車流，部分時段還出現紅色警示。

依往年經驗，大年初二向來是國道中部路段是個塞車雷區，很多民眾為了避免塞車，趕在一大早就上路，林姓駕駛人說，他帶太太回屏東娘家，一早6時半從新竹出發，沒想到7時不到，國1從台中到彰化路段就開始塞，但沒辦法，只得慢慢開。

國道警方表示，國道中部中段預估到中午前，都是車流量大，呼籲駕駛人要耐心行駛，並保持行車距離，注意路況，必要時改走替代道路。

今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天大年初二，國道1號彰化系統交流道到彰化交流道南下路段，一早就湧現大量車流，出現紅色警示，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

國道 彰化 回娘家

延伸閱讀

過年別踩雷！初二回娘家避開5大禁忌 做錯這事恐將財氣一併倒掉

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

影／彰化南瑤宮四季籤大吉、小凶參半 蕭美琴：大家團結為國家努力

蕭美琴初一彰化發福袋 縣長參選人陳素月陪同參香祈福

相關新聞

賴總統初三要來鹿港天后宮發福袋 連3年造訪原因曝光

賴清德總統明天（大年初三）上午8時30分到彰化鹿港天后宮參拜媽祖，並發放新年祈福福袋，這是賴總統今年春節連假在彰化唯一的...

初二回娘家起大早照樣踩雷 國道中部路段湧現大量車流

今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，加上天氣晴朗，民眾紛紛出遊，國道1號、3號中部南下路段一大早就湧進大量車流...

「花在彰化」開幕 賞花走春還可抽iPhone 17

彰化縣政府主辦的「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將到3月1日，是春節走春的熱門景點，彰化縣長王惠美表示，邀請大家來場...

影／紫南宮初一逾10萬人參拜！去年借金4億還7億 有人捐300萬大金牌

今天是大年初一，不少民眾出門走春拜廟，南投竹山紫南宮一早就湧現大批人潮，廟前、廟內都擠滿人；廟方表示，今天參拜人次突破1...

不只是動物園 九九峰動物樂園肩負野生救傷任務

九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，讓遊客近距離接觸鳥類互動；業者還不惜營運成本，建造4層樓野生動物救護站，肩負「烏溪...

傳承臺灣工藝之父精神 工藝中心70週年「工藝遶境」盛大啟航

國立臺灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）於本月份盛大啟動「工藝遶境」，慶祝成立70週年。「工藝遶境」從工藝中心總部所在地南投出發，依序至臺北、彰化、臺東、臺南、新竹等六個地點，透過重新爬梳工藝中心7

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。