「花在彰化」開幕 賞花走春還可抽iPhone 17

彰化縣政府主辦的「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將到3月1日，是春節走春的熱門景點，彰化縣長王惠美表示，邀請大家來場跨越時空的花海盛宴，民眾上傳分享照片還有機會抽中iPhone 17及農特產品。

王惠美今天主持「花在彰化」開幕活動，立委謝衣鳯、彰化縣農會總幹事呂佩臻、溪州鄉長江淑芬等地方人士與會。

王惠美說，「花在彰化」原本是為行銷田尾及永靖等花草苗木的地方活動，20年來一步步走向全台走春第一品牌，帶來龐大觀光效益。今年主題是「花城時旅」，將20年來的情感、記憶以及對未來的想像融入，將為大家創造更多回憶。

縣長也推薦大家幾個必逛及必拍景點，包括20周年的回憶互動牆，民眾可以上傳20年來曾經來過「花在彰化」的照片，照片就會即時呈現在電視牆上面，分享美好回憶，可以列印專屬紀念照，完成照片分享，還有機會抽中iPhone 17及農特產品。

3大主題展區為主題館「流轉花境」透過繽紛花藝設計，引領大家回顧20年來的時光，從「花啟時分」走到「花漾未來式」，從農業生產到工業化發展，再到永續再生，透過數位互動投影，用花卉串起土地、產業以及人的情感。

小展館「植空間」則將花卉帶到生活場景，館內有食農教育及園藝手作DIY，並設置開放式多肉溫室，裝扮許多仙人掌跟多肉植物，整個空間彷彿充滿生命的可愛花園。另有為上班族、長青族新增「園藝療育區」。

假日還有9大假日主題活動，今天是「療癒植感日」，後續還有親子日、塗鴉日、探索日與寵物日等，並邀請來自巴西、摩納哥、日本，還有菲律賓的國際團隊演出，園區也在「彰化優鮮」農產及「地方美食」市集推出「滿額送」及「兩倍券」等促銷活動。

民眾白天可到「花在彰化」賞花，晚間則到彰化市參觀「2026月影燈季」，只要完成「花在彰化」、「月影燈季」、「員林燈會」任2個活動集章，還能抽iphone17等多項大獎。