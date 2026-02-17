快訊

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紫南宮初一逾10萬人參拜！去年借金4億還7億 有人捐300萬大金牌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影

今天是大年初一，不少民眾出門走春拜廟，南投竹山紫南宮一早就湧現大批人潮，廟前、廟內都擠滿人；廟方表示，今天參拜人次突破10萬人，而去年借金達4億元，還金約7億元，今年元旦至昨天已借金8000萬元，過年後可望破億元。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，求財靈驗，香火鼎盛，尤以借發財金聞名，每年元旦發招財錢母、正月十六呷丁酒，總是吸引數萬人排隊領取；每逢農曆春節、周末連假或每月初二、十六等，同樣人山人海，求金人潮絡繹不絕。

而今天迎來丙午馬年的正月初一，許多民眾專程到竹山紫南宮走春求財，周邊聯外交通湧現排隊車潮，紫南宮停車場3000個停車格全被停滿，廟方為此協調附近消防訓練中心借用場地當停車場，藉此疏解大批車輛停放的問題。

有台北民眾開了3個多小時的車到紫南宮參拜，他說，上次來是兩、三年前，當時人很像沒有今天這麼多，感覺今年一早人數是過去的兩三倍，相當驚人；也有從台中大甲來的民眾表示，想說早上8時前開車來比較不塞，沒想到還是塞車。

紫南宮主委莊秋安說，今年正月初一來參香走春的民眾，似乎較往年更加踴躍，今天凌晨4時就有人來排隊，人潮絡繹不絕，廟內外密密麻麻都是香客，借還金處一度排到30公尺，不只今天，新春期間每日參拜人次可能都能達10萬人。

而去年借金高達4億元，還金則逼近7億元，其中有信眾連年還金300萬元，但因廟方回饋地方敬老會送金戒指，近兩年就改捐市價300萬元的大金牌，以利廟方作業；從今年元旦截至昨天已借金近8000萬元，預計過完年總額可望破億元。

今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，供桌上的金紙更是堆成一座小山。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，供桌上的金紙更是堆成一座小山。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾虔誠參香祭拜，也有人將皮包過香爐祈求發財。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾虔誠參香祭拜，也有人將皮包過香爐祈求發財。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，也有很多信眾排隊借還金。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，也有很多信眾排隊借還金。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾將皮包、錢母等繞香爐過火祈求發財。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾將皮包、錢母等繞香爐過火祈求發財。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，供桌上的金紙更是堆成一座小山。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，供桌上的金紙更是堆成一座小山。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，廟前、廟內都擠滿人，廟方預估今天參拜人次突破10萬人。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾排隊借還金，排隊人龍一度達30公尺長。記者賴香珊／攝影
今天是大年初一，南投竹山紫南宮湧現大批走春人潮，不少信眾排隊借還金，排隊人龍一度達30公尺長。記者賴香珊／攝影

紫南宮 春節

延伸閱讀

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

侯友宜初一參拜 祝新北市民「馬祥厚運」發送小福袋

蕭美琴初一彰化發福袋 縣長參選人陳素月陪同參香祈福

影／新春參拜談經濟 賴清德：15年來最好

相關新聞

影／紫南宮初一逾10萬人參拜！去年借金4億還7億 有人捐300萬大金牌

今天是大年初一，不少民眾出門走春拜廟，南投竹山紫南宮一早就湧現大批人潮，廟前、廟內都擠滿人；廟方表示，今天參拜人次突破1...

「花在彰化」開幕 賞花走春還可抽iPhone 17

彰化縣政府主辦的「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將到3月1日，是春節走春的熱門景點，彰化縣長王惠美表示，邀請大家來場...

不只是動物園 九九峰動物樂園肩負野生救傷任務

九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，讓遊客近距離接觸鳥類互動；業者還不惜營運成本，建造4層樓野生動物救護站，肩負「烏溪...

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

中斷兩年的彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，在完成第一期整修並入火安座後，於除夕夜正式回歸。此次分為男女組各取前三名，...

二度參加大甲鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

今天除夕夜，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機車行工作的雷宗霖搶到頭香，獲贈價值1萬800...

注意！到南投搭氦氣球小心撲空 想搭乘鎖定2時段

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，上周三啟用後試營運3天後發現，上午10時30分過後，地面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。