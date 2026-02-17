影／紫南宮初一逾10萬人參拜！去年借金4億還7億 有人捐300萬大金牌

今天是大年初一，不少民眾出門走春拜廟，南投竹山紫南宮一早就湧現大批人潮，廟前、廟內都擠滿人；廟方表示，今天參拜人次突破10萬人，而去年借金達4億元，還金約7億元，今年元旦至昨天已借金8000萬元，過年後可望破億元。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，求財靈驗，香火鼎盛，尤以借發財金聞名，每年元旦發招財錢母、正月十六呷丁酒，總是吸引數萬人排隊領取；每逢農曆春節、周末連假或每月初二、十六等，同樣人山人海，求金人潮絡繹不絕。

而今天迎來丙午馬年的正月初一，許多民眾專程到竹山紫南宮走春求財，周邊聯外交通湧現排隊車潮，紫南宮停車場3000個停車格全被停滿，廟方為此協調附近消防訓練中心借用場地當停車場，藉此疏解大批車輛停放的問題。

有台北民眾開了3個多小時的車到紫南宮參拜，他說，上次來是兩、三年前，當時人很像沒有今天這麼多，感覺今年一早人數是過去的兩三倍，相當驚人；也有從台中大甲來的民眾表示，想說早上8時前開車來比較不塞，沒想到還是塞車。

紫南宮主委莊秋安說，今年正月初一來參香走春的民眾，似乎較往年更加踴躍，今天凌晨4時就有人來排隊，人潮絡繹不絕，廟內外密密麻麻都是香客，借還金處一度排到30公尺，不只今天，新春期間每日參拜人次可能都能達10萬人。

而去年借金高達4億元，還金則逼近7億元，其中有信眾連年還金300萬元，但因廟方回饋地方敬老會送金戒指，近兩年就改捐市價300萬元的大金牌，以利廟方作業；從今年元旦截至昨天已借金近8000萬元，預計過完年總額可望破億元。