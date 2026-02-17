蕭美琴初一台中霧峰發福袋 逾千民眾排隊 柴犬都來領

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影

今天大年初一，副總統蕭美琴一早抵達台中市霧峰區南天宮發放馬年福袋，民眾早早到場排隊現場擠滿上千人，除了在地長輩、一家大小，還有人牽著柴犬來領福袋，蕭美琴熱情和大家拜年、祝賀，半個小時發超過1000多個福袋。

蕭美琴上午9時抵達南天宮，與民進黨立委何欣純一同參拜後，再到廟裎發放紅包給現場排隊民眾，有不少人一早就來排隊，也有長輩坐輪椅、家長背著嬰兒到場，都想親自從副總統手上接下福袋。

蕭美琴逐一向民眾發放，也不時祝福新年快樂，見有孩童來領時，她也親切蹲下、逐一問候，同時熱情和大家拜年、祝賀，遇到有熱情民眾要求合影也配合，展現十足親和力。

另也有人牽著柴犬到場，她除了發福袋，也直呼可愛。發放半個小時時間，就送出逾千個福袋。

福袋 蕭美琴 柴犬

