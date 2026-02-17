鳥嘴潭人工湖供民生用水 水資源教育館寓教於樂

鳥嘴潭人工湖每天可供應彰化縣、南投縣草屯鎮共25萬公噸民生用水，參訪遊客可透過數位互動裝置，了解湖區動物生態、水利設施功能等，輕鬆漫步湖區，更可遠眺九九峰山巒。

經濟部水利署中區水資源分署在草屯烏溪建鳥嘴潭人工湖，水域面積110公頃（約日月潭1/7），有效蓄水量1450萬公噸（可供100萬人使用58天），是全國最大人工湖，被稱為「中部水庫秘境」，除供應民生用水，管理中心設水資源教育館，讓遊客了解興建緣由、水利設施功能與當地生態。

人工湖興建時發現石虎、大冠鷲、黑翅鳶、白鼻心、巴氏銀鮈及陳氏鰍鮀等，遊客可了解施工時如何保護，如設計「動物通道」讓石虎安全穿越道路；另外，館內展示廠商為施工而特地從國外引進專業大型機具模型，包含可載運41公噸土方鉸接式卡車、動力平地機與大型推土機等，都是國內少見工程機具。

鳥嘴潭人工湖主要設施包含引水路、多階式固床工、沉砂池、分水工、入流工、側溢流堰、退水箱涵、管理中心與排砂道等，教育館內有設施介紹及互動裝置，遊客可將10個水利設施模型，擺放在湖區地圖正確位置，數位體驗如何成功讓人工湖蓄滿水位，寓教於樂。

遊客還可徒步或騎單車環湖，有多座觀景台可登高欣賞湖景及擁有火炎山特殊地質景觀的九九峰，鳥嘴潭人工湖管理中心告訴中央社記者，遊客如果有停車需求，可於鳥嘴潭人工湖專屬網站申請，但提醒湖區禁垂釣、行駛船筏、炊煮、露營或生火等。