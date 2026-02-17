快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

鳥嘴潭人工湖供民生用水 水資源教育館寓教於樂

中央社／ 南投縣17日電

鳥嘴潭人工湖每天可供應彰化縣、南投縣草屯鎮共25萬公噸民生用水，參訪遊客可透過數位互動裝置，了解湖區動物生態、水利設施功能等，輕鬆漫步湖區，更可遠眺九九峰山巒。

經濟部水利署中區水資源分署在草屯烏溪建鳥嘴潭人工湖，水域面積110公頃（約日月潭1/7），有效蓄水量1450萬公噸（可供100萬人使用58天），是全國最大人工湖，被稱為「中部水庫秘境」，除供應民生用水，管理中心設水資源教育館，讓遊客了解興建緣由、水利設施功能與當地生態。

人工湖興建時發現石虎、大冠鷲、黑翅鳶、白鼻心、巴氏銀鮈及陳氏鰍鮀等，遊客可了解施工時如何保護，如設計「動物通道」讓石虎安全穿越道路；另外，館內展示廠商為施工而特地從國外引進專業大型機具模型，包含可載運41公噸土方鉸接式卡車、動力平地機與大型推土機等，都是國內少見工程機具。

鳥嘴潭人工湖主要設施包含引水路、多階式固床工、沉砂池、分水工、入流工、側溢流堰、退水箱涵、管理中心與排砂道等，教育館內有設施介紹及互動裝置，遊客可將10個水利設施模型，擺放在湖區地圖正確位置，數位體驗如何成功讓人工湖蓄滿水位，寓教於樂。

遊客還可徒步或騎單車環湖，有多座觀景台可登高欣賞湖景及擁有火炎山特殊地質景觀的九九峰，鳥嘴潭人工湖管理中心告訴中央社記者，遊客如果有停車需求，可於鳥嘴潭人工湖專屬網站申請，但提醒湖區禁垂釣、行駛船筏、炊煮、露營或生火等。

鳥嘴潭人工湖 動物 石虎

延伸閱讀

日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

南水分署推台南海淡廠 盼南檢續扮採購案守門人

天氣條件許可 北區水資源分署寶山水庫2焰劑人工增雨

動員40人、7小時充氣 台灣首座繫留式氦氣球九九峰升空測試

相關新聞

不只是動物園 九九峰動物樂園肩負野生救傷任務

九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，讓遊客近距離接觸鳥類互動；業者還不惜營運成本，建造4層樓野生動物救護站，肩負「烏溪...

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

中斷兩年的彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，在完成第一期整修並入火安座後，於除夕夜正式回歸。此次分為男女組各取前三名，...

二度參加大甲鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

今天除夕夜，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機車行工作的雷宗霖搶到頭香，獲贈價值1萬800...

注意！到南投搭氦氣球小心撲空 想搭乘鎖定2時段

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，上周三啟用後試營運3天後發現，上午10時30分過後，地面...

大甲鎮瀾宮除夕今晚11點搶頭香 奪冠獲1.8萬金身媽祖

今晚除夕夜，台中大甲鎮瀾宮每年除夕夜晚上11點開廟門，舉辦搶頭香活動，吸引眾多信眾共襄盛舉，今年第一名搶頭香的民眾，可獲...

摩洛哥樂團到日本花魁元素 花在彰化20場國際演出明起接力登台

全台春節走春指標活動「花在彰化」今年邁入新里程碑，以「花城時旅」為策展主軸，結合花藝景觀與時序意象，自2月17日（大年初...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。