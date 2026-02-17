不只是動物園 九九峰動物樂園肩負野生救傷任務

快訊

中央社／ 南投縣17日電
南投縣九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，包含鸚鵡、鴕鳥，還有分布非洲東南部的灰冠鶴等。中央社
南投縣九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，包含鸚鵡、鴕鳥，還有分布非洲東南部的灰冠鶴等。中央社

九九峰動物樂園以鳥類、可愛動物為主題，讓遊客近距離接觸鳥類互動；業者還不惜營運成本，建造4層樓野生動物救護站，肩負「烏溪線」鄉鎮市一般類野生動物救傷任務。

這處野生動物救護站與南投縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署合作，累計救治500、600隻野生動物，業者表示，常見如麻雀、黑冠麻鷺等，都有民眾送到救護站救治，全院最多曾同時收治近40隻「病人」，醫治後野放自然。

業者斥資新台幣20億元，距「九九峰氦氣球樂園」約20分鐘車程的南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園」2022年開幕，這座鳥類主題園區內有100多種、超過2000隻動物，還有4座巨型鳥籠，其中在「鸚舞森林」可近距離互動、餵食成群金太陽錐尾鸚鵡，很受遊客歡迎。

這處原是私人鳥園，開放免費參觀而聲名大噪，進一步擴建為動物園。業者游家富告訴中央社記者，從小很喜歡動物，他曾到台北市參觀動物園，當時就想「有天如果有能力，我要來蓋動物園」，後來如願，讓遊客能零距離接觸可愛動物。

園方表示，與其他動物園最大不同，這處以鳥類、迷你可愛動物為主，包含鸚鵡、鴕鳥與侏儒羊等，還有分布非洲東南部灰冠鶴，透過營造接近自然環境，讓鳥類悠然生活，也花費很多支出維護動物生活環境及園區。

南投縣九九峰動物樂園業者不惜營運成本，建造野生動物救護站（圖），肩負一般類野生動物救傷任務。中央社
南投縣九九峰動物樂園業者不惜營運成本，建造野生動物救護站（圖），肩負一般類野生動物救傷任務。中央社

動物園 南投縣 鸚鵡

