南投建全國首座氦氣球樂園 高空俯瞰九九峰美景

中央社／ 南投縣17日電

南投縣府興建全國首座氦氣球樂園，遊客可搭繫留式氦氣球從高空俯瞰九九峰層層起伏山巒及烏溪流域地貌，串聯鳥嘴潭人工湖、九九峰動物樂園與工藝園區，豐富草屯觀光軸線。

前南投縣長林明溱任內斥資新台幣5.22億元，在南投草屯鎮打造面積4.9公頃「九九峰氦氣球樂園」，成為南投最新景點，遊客可搭氦氣球升到最高300公尺高空，將九九峰美景盡收眼底並飽覽烏溪風情。

南投縣政府觀光處告訴中央社記者，園區引進法國製造商Aerophile設計、製作最新型Aero30NG繫留式氦氣球，採超輕型球體設計，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，以繫留方式升降操作，風速穩定情況下每次最多可供30人搭乘。

觀光處表示，除搭氦氣球，園區還有森林空中探索步道與戶外婚禮廣場，結合自然地形與景觀植栽，提供遊客漫步、休憩及拍照，也規劃導入品牌商店，讓遊客喝咖啡、吃甜點與買伴手禮，增加停留時間與行程深度，園區定位兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育。

「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」曾獲公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作，觀光處說，建築順應地形採破碎化配置，保留既有喬木群，實踐低碳遊憩理念，也設屋頂綠化、雨水回收池，空調、照明與動力系統，導入節約用電與控制系統整合介面，展現永續和智慧管理效益。

