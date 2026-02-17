彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

中斷兩年的彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，在完成第一期整修並入火安座後，於除夕夜正式回歸。此次分為男女組各取前三名，男子組前三名皆為高中田徑隊好手且彼此認識；女子組第一名則為彰化縣議員吳韋達的助理，被笑稱平時跑行程訓練有素，才能脫穎而出。

活動自旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約700公尺。男子組、女子組前三名獎金分別為8888元、6666元及5168元。今年另設「最佳造型獎」，原取前5名各頒發2000元，因報名踴躍達50組，最終加碼至前10名皆有獎。

晚間競爭激烈，不少參賽者晚間9點就到場卡位。男子組第一名與第三名分別為崇實高中學長學弟曾景硯、曾翊愷，第二名為員林農工高三生曾敬暐，三人皆為田徑選手，因比賽互相認識，這次都是首度參賽，也表示將把獎金先存起來。

女子組第一名陳柔安任職於吳韋達服務團隊，她表示平時隨議員跑基層行程，正好培養耐力，也考慮將獎金捐回南瑤宮。