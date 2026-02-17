聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，男子組第一名與第三名分別為崇實高中學長學弟曾景硯、曾翊愷，第二名為員林農工高三生曾敬暐，三人皆為田徑選手。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，男子組第一名與第三名分別為崇實高中學長學弟曾景硯、曾翊愷，第二名為員林農工高三生曾敬暐，三人皆為田徑選手。記者林敬家／攝影

中斷兩年的彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，在完成第一期整修並入火安座後，於除夕夜正式回歸。此次分為男女組各取前三名，男子組前三名皆為高中田徑隊好手且彼此認識；女子組第一名則為彰化縣議員吳韋達的助理，被笑稱平時跑行程訓練有素，才能脫穎而出。

活動自旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約700公尺。男子組、女子組前三名獎金分別為8888元、6666元及5168元。今年另設「最佳造型獎」，原取前5名各頒發2000元，因報名踴躍達50組，最終加碼至前10名皆有獎。

晚間競爭激烈，不少參賽者晚間9點就到場卡位。男子組第一名與第三名分別為崇實高中學長學弟曾景硯、曾翊愷，第二名為員林農工高三生曾敬暐，三人皆為田徑選手，因比賽互相認識，這次都是首度參賽，也表示將把獎金先存起來。

女子組第一名陳柔安任職於吳韋達服務團隊，她表示平時隨議員跑基層行程，正好培養耐力，也考慮將獎金捐回南瑤宮。

活動壓軸由南瑤宮管理人、彰化市長林世賢帶領信眾共同開廟門，象徵「人人皆頭香」。林世賢指出，自2021年起調整改為「路跑迎頭香」，拉長距離，以跑步方式迎接新年，並在耆老帶領下共同參拜媽祖，強調「人人攏頭香、人人攏好運」，兼顧安全與年節喜氣。

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香，女子組第一名則為彰化縣議員吳韋達的助理，被笑稱平時跑行程訓練有素，才能脫穎而出。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香，女子組第一名則為彰化縣議員吳韋達的助理，被笑稱平時跑行程訓練有素，才能脫穎而出。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動最佳造型組競賽吸引民眾裝扮路跑。記者林敬家／攝影
彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動最佳造型組競賽吸引民眾裝扮路跑。記者林敬家／攝影

南瑤宮 除夕夜

延伸閱讀

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

前縣長翁金珠外甥女「改母姓」加入戰局 民進黨彰化縣議員1選區參選爆炸

相關新聞

大甲鎮瀾宮除夕今晚11點搶頭香 奪冠獲1.8萬金身媽祖

今晚除夕夜，台中大甲鎮瀾宮每年除夕夜晚上11點開廟門，舉辦搶頭香活動，吸引眾多信眾共襄盛舉，今年第一名搶頭香的民眾，可獲...

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

中斷兩年的彰化市南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，在完成第一期整修並入火安座後，於除夕夜正式回歸。此次分為男女組各取前三名，...

二度參加大甲鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

今天除夕夜，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機車行工作的雷宗霖搶到頭香，獲贈價值1萬800...

注意！到南投搭氦氣球小心撲空 想搭乘鎖定2時段

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，上周三啟用後試營運3天後發現，上午10時30分過後，地面...

摩洛哥樂團到日本花魁元素 花在彰化20場國際演出明起接力登台

全台春節走春指標活動「花在彰化」今年邁入新里程碑，以「花城時旅」為策展主軸，結合花藝景觀與時序意象，自2月17日（大年初...

春節連假交通量大 台中警曝避易塞地雷路段

今天是春節連續假期除夕，各地交通流量大，台中市警察局分析歷年易壅塞時段、路段，台74線中彰快速道路、台61線及中投公路等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。