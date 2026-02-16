二度參加大甲鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

今天除夕夜，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機車行工作的雷宗霖搶到頭香，獲贈價值1萬8000元金身媽祖。雷表示，今年是二度搶頭香，前年拿到第三名，今年則是第一名。

雷宗霖說，這是他第二次搶頭香，今年原本不打算來，但朋友邀約因此一起來搶頭香，搶頭香很難說有什麼技巧，但事先有先規劃路線，11點見門縫一開，自己從廟門左側衝進來，沒想到搶到頭香，希望新的一年工作順利。

與雷宗霖一起來的朋友張子家則獲得第二名，他表示，今年第一次來搶頭香，就拿到第二名，搶頭香沒有什麼撇步，「就是往前衝就對了」。

鎮瀾宮董事長顏清標說，今年搶到頭香的第一名、第二名都是來自大雅區，尤其第一名上次拿到第三名，這次就搶到頭香，真的很厲害。