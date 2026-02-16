聽新聞
0:00 / 0:00
二度參加大甲鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願
今天除夕夜，大甲鎮瀾宮於深夜11點後展開搶頭香，廟門一開湧入大量人潮，由在機車行工作的雷宗霖搶到頭香，獲贈價值1萬8000元金身媽祖。雷表示，今年是二度搶頭香，前年拿到第三名，今年則是第一名。
雷宗霖說，這是他第二次搶頭香，今年原本不打算來，但朋友邀約因此一起來搶頭香，搶頭香很難說有什麼技巧，但事先有先規劃路線，11點見門縫一開，自己從廟門左側衝進來，沒想到搶到頭香，希望新的一年工作順利。
與雷宗霖一起來的朋友張子家則獲得第二名，他表示，今年第一次來搶頭香，就拿到第二名，搶頭香沒有什麼撇步，「就是往前衝就對了」。
鎮瀾宮董事長顏清標說，今年搶到頭香的第一名、第二名都是來自大雅區，尤其第一名上次拿到第三名，這次就搶到頭香，真的很厲害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。