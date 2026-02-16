注意！到南投搭氦氣球小心撲空 想搭乘鎖定2時段

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，上周三啟用後試營運3天後發現，上午10時30分過後，地面風速易上升，若超標須停飛；若不想撲空，園方建議，上午8至10時、下午4至6時兩時段成功機率高。

縣府指出，九九峰以山巒地貌特殊，適合發展空域觀光，為此斥資5.22億、耗時3年多時間，從法國引進最新型繫留式氦氣球打造遊憩園區，是繼日本、韓國後的亞洲第三座，也是全台首座，上周三啟用後限額開放縣民免費試乘至14日。

而啟用試營運期間發現，中午前後因日照增強、熱對流旺盛，九九峰園區地面風速明顯上升，每天上午10時30分至11時前後平均陣風常達7 m/s以上，與安全飛行標準4 m/s仍有差距，下午風速同樣易受氣流變化影響，若超標均須停飛。

薰衣草森林九九峰園區表示，基於安全考量，氦氣球是否運行皆以現場即時風速數據進行專業評估，目前觀察太陽尚未升高前及下山前1小時，氣流相對穩定，搭乘成功機率較高，如風速超過安全標準，將暫停飛行並協助辦理退票事宜。

為讓遊客有良好的搭乘感受，自明天（17日）起至3月8日特別開放上午8時至10時的氦氣球飛行場次，另晚場下午4時至6時的氣流也較穩定，以這兩時段成功機率較高，想搭乘最晚須分別在上午9時前、下午5時前完成報到登記。