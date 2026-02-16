摩洛哥樂團到日本花魁元素 花在彰化20場國際演出明起接力登台

全台春節走春指標活動「花在彰化」今年邁入新里程碑，以「花城時旅」為策展主軸，結合花藝景觀與時序意象，自2月17日（大年初一）至3月1日於溪州公園盛大登場。活動期間在舞台區規劃20場國際團隊演出，縣府今年也貼心調整動線，將停車場設於中央路旁，民眾無須長途步行或等候接駁車，即可就近入園參觀。

縣府文化局表示，自2024年起每年邀請國際團隊於溪州公園演出，結合繽紛花景與多元藝術展演，在春日暖陽下打造兼具視覺與聽覺的節慶體驗。

來自巴西的「Tropicana Brazilian Dance Group」以森巴舞為核心，融合嘉年華舞步與非裔巴西傳統元素，以充滿張力的肢體律動展現南美洲的熱情與活力；摩洛哥樂團「Morocco‘N’Roll」則以北非傳統旋律為基礎，結合爵士樂即興與多變節奏，在音符流轉間交織出跨文化融合的音樂風貌。