摩洛哥樂團到日本花魁元素 花在彰化20場國際演出明起接力登台

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「花在彰化」活動期間在舞台區規劃20場國際團隊演出。圖／彰化縣政府提供
全台春節走春指標活動「花在彰化」今年邁入新里程碑，以「花城時旅」為策展主軸，結合花藝景觀與時序意象，自2月17日（大年初一）至3月1日於溪州公園盛大登場。活動期間在舞台區規劃20場國際團隊演出，縣府今年也貼心調整動線，將停車場設於中央路旁，民眾無須長途步行或等候接駁車，即可就近入園參觀。

縣府文化局表示，自2024年起每年邀請國際團隊於溪州公園演出，結合繽紛花景與多元藝術展演，在春日暖陽下打造兼具視覺與聽覺的節慶體驗。

來自巴西的「Tropicana Brazilian Dance Group」以森巴舞為核心，融合嘉年華舞步與非裔巴西傳統元素，以充滿張力的肢體律動展現南美洲的熱情與活力；摩洛哥樂團「Morocco‘N’Roll」則以北非傳統旋律為基礎，結合爵士樂即興與多變節奏，在音符流轉間交織出跨文化融合的音樂風貌。

延續首週的熱鬧氛圍，2月27日至3月1日228連假接力呈現東亞藝術風采。日本表演團體「ASAKUSA UKONYA 淺草右近屋」由舞踊家孝藤右近領軍，將花魁、歌舞伎與武士劍舞等元素融入現代表演，透過富含生命力的盆踊舞傳遞祝福與歡樂；菲律賓「UP Dance Company」則結合傳統舞蹈與當代肢體語彙，並攜手「TUGMA」帶來原住民音樂與鑼樂演奏，呈現傳統與現代交織的舞台魅力。

「花在彰化」從大年初一至初六率先以熱情奔放的動感節奏揭開序幕。圖／彰化縣政府提供
「花在彰化」自2月17日（大年初一）至3月1日於溪州公園盛大登場。活動期間在舞台區規劃20場國際團隊演出。圖／彰化縣政府提供
