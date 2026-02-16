中台灣燈會「姆明燈區」除夕休展 明起開展 交通局籲善用接駁車

2026中台灣燈會昨晚在中央公園登場，首日接駁車共發出近百班次。交通局長葉昭甫表示，燈會除今天除夕休展外，春節期間「市府線」及「松竹線」2條接駁路線，分別於2月17日至22日，2月27日至3月1日免費提供服務，歡迎市民搭大眾運輸前往賞燈。

中台灣燈會可愛的「姆明一族（The Moomins）」燈區，自2月15日至3月3日點亮台中夜空，打造充滿童話感與療癒氛圍的燈區，吸引大批民眾湧入賞燈拍照。

葉昭甫表示，今年燈會適逢春節連續假期，吸引大量外縣市民眾前往，交通局特別於春節連續假期與228假期共10天，加開「市府線」及「松竹線」兩條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及台鐵松竹站往返會場；往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，採坐滿即發方式，搭乘捷運轉乘或免費接駁車，下車地點鄰近燈區入口，是前往賞燈最省時、最省力的方式。

除春節假期提供接駁車外，水湳中央公園周邊平日也有22條市區公車路線可供搭乘，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等，班次密集，交通便利。

此外，燈會周邊共規劃13處停車場，包括經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26及創研21等停車空間，可提供超過5600格汽車停車位及6200格機車停車位。