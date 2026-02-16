快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

中台灣燈會「姆明燈區」除夕休展 明起開展 交通局籲善用接駁車

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中台灣燈會昨晚在中央公園登場，燈會2條接駁路線於2月17日至22日，2月27日至3月1日提供服務。圖／台中市政府提供
中台灣燈會昨晚在中央公園登場，燈會2條接駁路線於2月17日至22日，2月27日至3月1日提供服務。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會昨晚在中央公園登場，首日接駁車共發出近百班次。交通局長葉昭甫表示，燈會除今天除夕休展外，春節期間「市府線」及「松竹線」2條接駁路線，分別於2月17日至22日，2月27日至3月1日免費提供服務，歡迎市民搭大眾運輸前往賞燈。

台灣燈會可愛的「姆明一族（The Moomins）」燈區，自2月15日至3月3日點亮台中夜空，打造充滿童話感與療癒氛圍的燈區，吸引大批民眾湧入賞燈拍照。

葉昭甫表示，今年燈會適逢春節連續假期，吸引大量外縣市民眾前往，交通局特別於春節連續假期與228假期共10天，加開「市府線」及「松竹線」兩條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及台鐵松竹站往返會場；往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，採坐滿即發方式，搭乘捷運轉乘或免費接駁車，下車地點鄰近燈區入口，是前往賞燈最省時、最省力的方式。

除春節假期提供接駁車外，水湳中央公園周邊平日也有22條市區公車路線可供搭乘，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等，班次密集，交通便利。

此外，燈會周邊共規劃13處停車場，包括經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26及創研21等停車空間，可提供超過5600格汽車停車位及6200格機車停車位。

不只燈飾吸睛，台中市警察局特別派出偵爆犬KISS與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場，偵爆犬會在主燈區、舞台與重要展區進行安全檢查，確認環境無虞；緝毒犬則穿梭在各燈區與人潮動線中巡邏，憑藉靈敏嗅覺即時發現異常狀況，把風險擋在第一線。不少民眾在賞燈時看到警犬專注執勤的模樣，也直呼「好萌」。

台中市警察局派出偵爆犬KISS與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場。圖／台中市政府提供
台中市警察局派出偵爆犬KISS與緝毒犬DOTTIE進駐燈會現場。圖／台中市政府提供

台灣燈會 春節 車位 燈會

延伸閱讀

台南市除夕車流穩定 估初一各大景點現走春出遊車潮

除夕禁忌開運全攻略！「四大吉時」洗澡…除晦氣接好運

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

相關新聞

中台灣燈會「姆明燈區」除夕休展 明起開展 交通局籲善用接駁車

2026中台灣燈會昨晚在中央公園登場，首日接駁車共發出近百班次。交通局長葉昭甫表示，燈會除今天除夕休展外，春節期間「市府...

台中計程車啟用10天春節費率 運將若亂喊價最重罰9萬

農曆春節期間，民眾返鄉團圓、走春出遊活動頻繁，計程車成為許多民眾重要交通選擇。為確保計程車服務品質，維護收費公平合理，台...

影／小年夜談話細數政績 盧秀燕：市長最後一年當成第一年來拚

今天是小年夜，台中市長盧秀燕在臉書發布小年夜談話，分享市府的政績，包括台中市人口成長已成全台第二大城市、提供幼兒園、公立...

羅煒傑獲西班牙太極拳金牌和「推手王」 眾人排隊較量影像令人振奮

我國太極拳好手羅煒傑參加西班牙太極拳推手比賽時，獲得60至65公斤量級金牌和70公斤以下「推手王（接受場內所有70公斤以...

景氣冷熱都不影響 唐秋水手寫春聯63年照樣忙到除夕

彰化篾燈籠製作藝師唐秋水，每逢農曆年前便暫時放下燈籠創作，轉而專心手寫春聯，總要一路忙到除夕當天，才算為一年畫下句點。景...

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

台中市經發局近期在台中國際會展中心，設置高達20公尺的「巨型姆明（Moomin）」氣偶，引發遊客爭相打卡拍照，不過今天受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。