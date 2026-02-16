台中計程車啟用10天春節費率 運將若亂喊價最重罰9萬
農曆春節期間，民眾返鄉團圓、走春出遊活動頻繁，計程車成為許多民眾重要交通選擇。為確保計程車服務品質，維護收費公平合理，台中市交通局在重要交通節點及人潮熱區加強稽查，若查獲駕駛未按表收費、擅自喊價、額外加收或超收車資等違規行為，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。
台中市依規定實施春節加成運價，自2月13日凌晨0時起至2月22日周日24時，共10天，每趟次加收50元，並已全數納入計費表設定，計程車一律啟用「春節費率」。
交通局長葉昭甫說，春節加成費用已直接加進跳表金額中，乘客僅需依計費表顯示金額付費，不須另付現金或補差額，籲請駕駛務必依規定收費，不得自行加價或向乘客額外索取費用。
考量春節期間外籍旅客來台觀光與返鄉探親人數增加，交通局同步強化多語宣導措施，特別印製多國語言春節運價加成宣導單張及車內貼紙，內容涵蓋中、英、日、韓等版本，提供駕駛張貼於副駕駛座椅背或車內明顯位置，協助外國旅客清楚了解春節費率計算方式及乘客權益，降低因語言隔閡導致的誤解與糾紛。
葉昭甫提醒，搭乘計程車時，應選擇合法計程車、車內明示駕駛資料及收費標準的合法計程車，上車後可留意計費表是否已切換為春節費率模式，下車前索取乘車證明並核對金額。
交通局強調，若民眾於搭乘過程中發現駕駛有未依跳表收費、故意繞路、多收費用、拒載短程或其他違規情事，請即時記下車號、駕駛姓名、搭乘時間與地點等相關資訊，並撥打1999反映，經查屬實即依法裁罰。
