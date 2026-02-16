日治舊頂街派出所轉型賣鳳梨酥 台中文創新亮點

快訊

中央社／ 台中16日電
「舊頂街派出所」位於台中市豐原火車站前，已被登錄為歷史建築，經台中文化資產處委外招商，轉型文化創意產業賣起鳳梨酥。中央社記者趙麗妍攝　115年2月16日 中央通訊社
台中市豐原火車站前舊頂街派出所2層樓建築保留警徽與木製大門，昔日嚴肅警政機關轉型為文化創意據點，賣起鳳梨酥，成為活化古蹟新亮點。

「舊頂街派出所」創設於日治明治39年（1906年），時稱「頂街警察官吏派出所」，至今保留警徽、木框窗及木製大門，第二次世界大戰後改稱「頂街派出所」，2012年4月警方遷到新派出所廳舍前，2002年台中縣政府以建築為少見2層樓派出所，有時代特色，具歷史保存意義，公告登錄為歷史建築

台中文化資產處委外招商，由品牌「旺來八」進駐，昔日維護地方治安場所轉身成為文創據點，賣起鳳梨酥等糕餅，2樓還展示漆器工藝。

有趣的是警界文化中鳳梨由於諧音「旺來」，常被視為會有大量案件、忙個不停的象徵，部分警察避之唯恐不及，在派出所內賣起鳳梨酥，趣味反差成為特色亮點。

「旺來八」林姓經理表示，創辦人是豐原在地人，為傳承豐原「百年糕餅之鄉」美譽，結合「旺來八」設計出8字型鳳梨酥，而豐原舊稱「葫蘆墩」，8字型也呼應葫蘆意象。

她說，目前舊頂街派出所轉型為伴手禮、冰淇淋與工藝展示多元藝文空間，透過走讀活動推廣在地產業。經營團隊以「傳承糕餅、深耕文化、活化場域」主軸，讓這座見證過豐原經濟繁榮的老建築重新煥發新活力。

鳳梨酥 豐原 歷史建築

