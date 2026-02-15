南投燈會原民燈區「光舞豐年」閃亮登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

2026 南投燈會「光舞豐年」原民燈區 14 日同步放光！南投縣府原住民行政處以「光舞豐年」為燈區主題，透過當代美學轉譯原住民族生活智慧。

2026南投燈會光舞豐年燈區以「光」「舞」「豐年」三個意象貫穿全區。燈區入口「幻光森林登入點」以獨角獸作為光之使者，搭配南投原民動物守護者迎賓；童趣廣場的「光舞列車巡遊站」動態裝置，以像素風格的視覺語彙連結傳統織布的經緯結構，展現原民文化的律動；燈區內設置各式可愛的原民動物主題拍照打卡燈組場景，呈現原鄉慶豐年的生活情境。南投縣政府原住民族行政處表示，透過光舞豐年燈區的展示規劃，能讓更多民眾認識、親近原住民族文化。

踏入光舞豐年燈區，入口「幻光森林登入點」以獨角獸領銜，帶領山豬、飛鼠、貓頭鷹、百步蛇、石虎、臺灣黑熊等森林好友以積木幾何風格現身。「光舞列車巡遊站」的像素風列車搭載動物燈箱緩緩巡遊，呼應原民傳統織布的經緯交錯結構，詮釋數位潮流與原民傳統文化的創意詮釋。同時也是燈區中最吸睛的亮點。

光舞豐年燈區中的「山林派對」與「星空野營」區域，是燈區中最可愛、最好拍的主題區域。由原民處IP原鄉動物大型氣模燈組與今年新推出的6大原鄉主題燈箱式拍照場景，搭配星空野營區的篝火意象與滿佈的金黃稻穗燈串，營造原鄉山林夜晚的溫暖氛圍，適合親子拍照與情侶約會。

特別是山林派對區，亦將南投原鄉的產業特色融入燈組設計。燈組作品「捧月森林」以石虎捧起滿月，呼應月圓之夜小米豐收的部落記憶。作品「果實密語」與「楊梅飛舞」呼應仁愛鄉互新三酸（青梅、楊梅、檸檬）的原鄉農特產特色，造型以百步蛇盤繞檸檬樹，飛鼠頂著鮮紅楊梅，展現歡慶豐收時刻。

作品「光火圍圈」呈現原民狩獵後的分享文化，讓民眾理解原民文化中豐年慶典的核心精神就是分享與感恩。「櫻湯之森」以黑熊泡湯的療癒場景搬進燈區，連結南投信義、仁愛原鄉知名溫泉區。「星河漂流」中，貓頭鷹劃著獨木舟在星河上前行，獨木舟是原鄉傳統的交通工具，呼應南投依山傍水、河川滋養部落的地景特色。

此外，燈區中的「地織記憶」展區也是不可錯過的亮點區域。「編織」是原民傳統文化的核心之一，現場設置一座大型的石虎地織燈組，民眾可近距離欣賞，在發光的經緯線間中感受部落生活中的日常節奏。 來到光舞豐年燈區，除了視覺上的光影饗宴，更不能錯過味覺與購物的樂趣！燈會展期間（2月14日至3月8日，除夕休園），每日下午4時起於「光舞豐年燈區服務台」開放民眾兌換「原民美食券」，每日數量有限，發完為止。

南投縣政府原住民族行政處誠摯邀請全國民眾春節連假期間，帶著家人來南投「光舞豐年」燈區賞燈、拍美照，更開心逛市集、啖美食，感受南投原鄉最熱情的款待。

