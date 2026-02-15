影／小年夜談話細數政績 盧秀燕：市長最後一年當成第一年來拚

今天是小年夜，台中市長盧秀燕在臉書發布小年夜談話，分享市府的政績，包括台中市人口成長已成全台第二大城市、提供幼兒園、公立小學學生喝牛奶、免費營養午餐政策、家用廚餘機補助、綠美圖開館、台中巨蛋進入主體工程、台中會展中心將在今年3月營運等，盧秀燕說，這是她擔任市長最後一年，但也會當成第一年來拚，繼續帶領市府團隊「馬力全開」。

以下為台中市長盧秀燕小年夜談話逐字稿：

第一個感謝，是獻給所有的市民家人。謝謝大家選擇台中，把這裡當作大家的家。2025 一整年，有超過 15 萬人移居台中，新生兒增加了 1 萬 2 千人，全市的人口已經將近 287 萬人，台中穩居全國第二大城市。

因此 2026 年一開始，我們推動了「台中這鈣讚計畫」，提供幼兒園和公立小學生喝牛奶，希望我們的孩子有更好的營養，頭好壯壯。

其次，我們也推出全台規模最大、照顧人口最多的「免費營養午餐政策」。從 115 學年度起，台中所有公立國中小的營養午餐全面免費。

我們也推動了全台規模最大的「家用廚餘機補助政策」，每戶每台補助5000元，獲得市民熱烈的響應。謝謝大家跟市政府一起為環境、為城市盡一分心力。

我的第二個感謝，要送給辛勞的市政團隊。我任內的最重要三大國際建設，在這裡要向大家報告最新的進度。

綠美圖已經在去年底正式開館。開館滿月就吸引超過30萬人次入館，今年還將會陸續推出更多的精彩展覽。

台中國際會展中心將在今年3月正式營運。試營運期間已經完成各種的壓力測試，五金工業展、工具機特展和百工百業博覽會，三場吸引了超過 25 萬人潮，創造了超過 15 億元的商機。

全台中世人引頸期待的台中巨蛋，已正式進入主體結構工程階段。我們導入AI科技系統，全力朝向 2030 年完工啟用。而比巨蛋更大、可以觀賞室內棒球比賽的「超巨蛋」，目前推動順利，預計在今年底可以定案。

此外，大家期待已久的捷運藍線，今年也將會正式的進入實體站體階段，讓台中的交通建設再向前一大步。

我的最後一個感謝，要獻給所有陪伴台中走過風雨的英雄們。一次次的挑戰，讓我們更加地勇敢，也更懂得珍惜風平浪靜的日常。當外縣市的朋友需要幫助時，台中從不遲疑，一定會伸出援手。因為我始終相信「同島一命」，台灣會更好。

2026年是我擔任市長的最後一年，即使是最後一年，我也會把它當作第一年來拚，我會帶領市政團隊馬力全開。

祝福大家龍馬有春、超級馬利、馬上有錢。感謝市民家人，後會有期！新年快樂！