聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
我國太極拳好手羅煒傑（左）參加西班牙太極拳推手比賽時，獲得60至65公斤量級金牌。圖／黃正斌提供
我國太極拳好手羅煒傑參加西班牙太極拳推手比賽時，獲得60至65公斤量級金牌和70公斤以下「推手王（接受場內所有70公斤以下對手挑戰）」的雙料冠軍。尤其是他以一人之力打敗排隊和他較量的對手，贏得推手王的畫面更是令人振奮。他的師父、太極拳國家教練黃正斌說，這證明只要學好太極中的內勁和以柔克剛，都可以打敗蠻力，這也是太極的最高境界。

黃正斌說，推手是太極拳學習過程中一項重要的訓練環節，強調「陰陽相濟、剛柔並用」、「發即化、化即發」、「攻守合一」、 「以柔克剛」的訓練及養生目標。太極拳推手現今已成為具有中華傳統武術風格的兼具養生及競技的比賽項目，它捨棄武術傷害性的技擊本質，制定比賽規則，並以體重畫分量級，是一項較技、 較巧、較力、較智、較勇，具太極特色之對練性運動

他說，歐美人士近年熱衷學習太極，經常一來台比賽都是2、30人組團前來。西班牙籍的太極拳好手Naxo de la Encina去年還拿下我國太極拳總會舉辦的世界杯推手冠軍。Naxo自己除了不斷學習，也推廣太極拳運動，並在西班牙舉辦世界杯推手比賽，去年首辦就吸引3百多世界好手參加，今年則是第二屆。

黃正斌說，歐美人士學習太極拳時會加強重訓和肌力，常在台灣的比賽抱走冠軍獎牌。但是太極的本質和精神就是講究內勁和以柔克剛，只要學好就能克制蠻力，羅煒傑能赴西班牙打敗眾好手，就證明了這一點。

他說，太極拳不僅是武術，更是一種結合了動與靜的哲學智慧和養生運動，近年會在歐美風行，可見連外國人都能體驗其好處，甚至比國人還熱衷。他近年開辦「天能勁源能量營」就是希望把太極拳的好處介紹給大家。太極拳這項傳統武術有其深刻的文化價值，值得國人更加了解並珍惜。

我國太極拳好手羅煒傑（左）參加西班牙太極拳推手比賽時，獲得60至65公斤量級金牌。圖／黃正斌提供
我國太極拳好手羅煒傑（中左）參加西班牙太極拳推手比賽時，獲得「推手王」頭銜，圖中有多人排隊跟他挑戰。圖／黃正斌提供
羅煒傑獲西班牙太極拳金牌和「推手王」 眾人排隊較量影像令人振奮

