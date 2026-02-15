景氣冷熱都不影響 唐秋水手寫春聯63年照樣忙到除夕

彰化篾燈籠製作藝師唐秋水，每逢農曆年前便暫時放下燈籠創作，轉而專心手寫春聯，總要一路忙到除夕當天，才算為一年畫下句點。景氣循環起伏不定，各行各業難免受影響，但在唐秋水眼中，春聯需求始終穩定。他說，真正欣賞他字裡行間溫度的老顧客，依舊年年上門，一代接一代。

唐秋水13歲習書法，如今這份功夫也傳進家中第四代。今年才讀小一的小孫子，已跟著阿公提筆練字。唐秋水攤開一疊報紙，上頭寫滿「春」字，神情滿是驕傲。他坦言，初學者其實不容易教，光是能安靜坐著就是一大關卡，但若現在不打基礎，日後課業繁忙，反而更難培養耐性與定力。

除了中文春聯，唐秋水也接過韓文、英文春聯訂單；面對現場揮毫免費贈春聯活動日益普遍，他說，多少分散市場，但並不可惜；「63年寫春聯的功力，也不可能便宜賣。」字句之間，是對手藝的篤定與自信。

唐秋水說，每年12月起便開始著手客製化訂單的春聯，有的依行號、有的融入老闆姓名與祝願，多年下來，他將所有內容一一記錄在手寫本中，老顧客只要翻翻舊冊，便能輕鬆延續或更新專屬的年味。

唐秋水的兒子唐嘉興原任教職，2010年母親過世後，他返鄉接下家族三代相傳的重擔。唐嘉興回憶，小學的夜晚，常和哥哥姊姊圍著桌子寫書法；高中考上美術班，藝術種子早已深埋，雖然後來走上教師之路，但深思後認為回鄉傳承更具意義，最終辭去教職，與父親並肩投入燈籠創作。