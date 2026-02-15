別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

台中市經發局近期在台中國際會展中心，設置高達20公尺的「巨型姆明（Moomin）」氣偶，引發遊客爭相打卡拍照，不過今天受到東北季風增強影響，以及未來氣象署預告春節期間將有七級強風，因此從今天至23日暫時消氣休息，預計2月24日視天氣狀況重新充氣亮相。

台中市經發局表示，巨型姆明自展出以來，以超萌外型吸引大量市民、遊客前來拍照打卡，成為會展中心熱門地標，但因會展中心外牆為大面積連續帷幕牆設計，當強勁季風吹拂時，容易產生「建築物風場效應」，即俗稱的「大樓風」現象，使建築周邊瞬間陣風強度高於一般空地。依氣象預測，農曆春節期間風力可能達7級以上，為避免氣偶因強風拉扯受損，並確保現場參觀民眾安全，市府決定採取預防性措施。

經發局長張峯源指出，現場已設置即時風速監測儀，並建立完整「氣偶保護機制」，只要監測到瞬間陣風達5級以上，即啟動消氣程序，以降低受風面積與結構負荷。張局長強調，安全管理是展出活動的最高原則，此次消氣並非臨時應變，而是依據科學數據與風險評估所做的專業決策，確保展期內公共安全與展品完整性。

經發局說明，巨型姆明預計在2月24日重新充氣展出，實際時間仍將依當日風速條件調整。提醒市民朋友出發前可關注台中市政府官方Line帳號、台中國際會展中心官網（ticec.com.tw）及粉絲專頁公告，掌握最新展出資訊，以免撲空。