快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

聽新聞
0:00 / 0:00

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市政府在台中國際會展中心，設置巨型姆明氣偶，本月11日亮相。圖／本報資料照
台中市政府在台中國際會展中心，設置巨型姆明氣偶，本月11日亮相。圖／本報資料照

台中市經發局近期在台中國際會展中心，設置高達20公尺的「巨型姆明（Moomin）」氣偶，引發遊客爭相打卡拍照，不過今天受到東北季風增強影響，以及未來氣象署預告春節期間將有七級強風，因此從今天至23日暫時消氣休息，預計2月24日視天氣狀況重新充氣亮相。

台中市經發局表示，巨型姆明自展出以來，以超萌外型吸引大量市民、遊客前來拍照打卡，成為會展中心熱門地標，但因會展中心外牆為大面積連續帷幕牆設計，當強勁季風吹拂時，容易產生「建築物風場效應」，即俗稱的「大樓風」現象，使建築周邊瞬間陣風強度高於一般空地。依氣象預測，農曆春節期間風力可能達7級以上，為避免氣偶因強風拉扯受損，並確保現場參觀民眾安全，市府決定採取預防性措施。

經發局長張峯源指出，現場已設置即時風速監測儀，並建立完整「氣偶保護機制」，只要監測到瞬間陣風達5級以上，即啟動消氣程序，以降低受風面積與結構負荷。張局長強調，安全管理是展出活動的最高原則，此次消氣並非臨時應變，而是依據科學數據與風險評估所做的專業決策，確保展期內公共安全與展品完整性。

經發局說明，巨型姆明預計在2月24日重新充氣展出，實際時間仍將依當日風速條件調整。提醒市民朋友出發前可關注台中市政府官方Line帳號、台中國際會展中心官網（ticec.com.tw）及粉絲專頁公告，掌握最新展出資訊，以免撲空。

市府也感謝市民對會展中心活動的支持與喜愛，待天氣穩定後，巨型姆明將再次以可愛模樣迎接大家，共同創造溫馨歡樂的城市回憶。

台中市政府在台中國際會展中心，設置巨型姆明氣偶，本月11日亮相。圖／台中市政府提供
台中市政府在台中國際會展中心，設置巨型姆明氣偶，本月11日亮相。圖／台中市政府提供

台中市 建築

延伸閱讀

神岡是知名餅店故鄉 中市春節前拉抬買氣為中台灣燈會暖身

突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

台中「物調券」吸引全台取經 他透露今年首波這個時間推出

台中糕餅之都！2026豐原手作嘉年華今登場 搶攻年前「甜蜜商機」

相關新聞

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

台中市經發局近期在台中國際會展中心，設置高達20公尺的「巨型姆明（Moomin）」氣偶，引發遊客爭相打卡拍照，不過今天受...

注意！農曆新年台中新光遠百商圈防堵車 警再啟動「斷流」模式

今年農曆春節有9天連續假期，14日開始，過去台中市交通局與市警局為因應大遠百、新光三越因連續假期，要前往兩間百貨公司停車...

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

農曆新年將至，市民已展開大掃除工作，台中市消防局統計，去年有295件建築物火警，其中有165件的肇因是「電氣因素」，占比...

南投燈會雙主燈 展翼飛馬搭獨角獸

二○二六南投燈會昨晚登場，今年採「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，隨音樂定時振翅轉...

影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒...

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。