去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

農曆新年將至，市民已展開大掃除工作，台中市消防局統計，去年有295件建築物火警，其中有165件的肇因是「電氣因素」，占比達56%，顯見用電不慎已成為火災頭號殺手，消防局提醒，民眾用電要落實「五不一沒有」，包括電源插座不用不插等原則，確保居家、工作場所的安全。

台中市消防局表示，「五不一沒有」原則，包含電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器。

此外，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的延長線，目前市面上可以找到含「過載蜂鳴器」的新型款式，當用電負荷過重時，會先發出「嗶—嗶—」警報聲，若持續過載則會觸發自動斷電，透過雙重防護機制保障居家安全。

消防局指出，針對近期流行的「自帶插頭行動電源」，經濟部標檢局已提出警訊，指出此類產品為了在極小空間內塞入交直流電路與電池芯，極易產生散熱問題。其設計將重達數百公克的鋰電池懸掛於插頭上，長期使用會使兩片金屬插腳承受極大扭力，容易造成金屬疲勞或接觸不良，進而引發電弧導致插座燒毀。

消防局建議，民眾應回歸傳統充電方式，將變壓器插牆、行動電源平放桌面，避免在無人看管或高溫潮濕環境下充電。

另外近期正值採買旺季，商圈與市場人潮密集，天津路年貨大街某章魚燒攤位已連續2年疑似因油垢發生起火事故，迫使老闆將起火鍋具移至路中央滅火，引起人潮驚慌避讓。

消防局強調，春節期間商圈用電與用火頻率激增，火災風險相對提升，將持續針對商店、市場等重點區域加強安檢，並提醒業者務必定期檢查設備，嚴格禁止超載用電或不當用火行為，避免類似攤位火警再次上演 。