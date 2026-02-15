快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

「花卉之鄉」彰化田尾走春熱門點！ 輕鬆挑選應景花卉添年味

中央社／ 彰化15日電

「花卉之鄉」彰化縣田尾鄉為熱門走春點，花藝業者製作花卉解說牌，引導消費者輕鬆挑選應景花卉，期盼為傳統產業找新出路；蘭花業者鎖定桌上型盆栽市場，兼具觀賞與送禮需求。

今日花藝行第3代負責人羅國誌告訴中央社記者，農業人口老化、民眾用花習慣等影響，傳統花卉產業面臨挑戰，如果年輕人不返鄉接手，產業可能消失，田尾就不再是大家熟悉模樣。

羅國誌認為不能只賣花，而要將正確花卉知識一起交到消費者手中，期許從末端開始改變產業鏈。羅國誌說：「我賣你一束花，告訴你怎麼照顧及原因，這比單純成交更有意義」。

羅國誌以百合花為例說，許多消費者擔心花開不久，習慣挑尚未開的花，但買花就如買水果，應選已開8分到9分的花，代表在田裡成熟度夠才被摘，顏色漂亮、香氣才出得來；冬天百合花通常可開10天以上，拔除花粉能延長花期。

他說，當消費者懂得選擇成熟度足夠的花，花農就不必提早強摘尚未長好的花，品質能同步提升；除銷售端，他也配合長期照顧體系教長者花藝及觀念，「產業要永續，關鍵就在教育」，從消費者影響生產者，促成正向循環。

羅國誌表示，許多民眾為增添喜氣及年味，會買花在家中擺設，正是推廣花卉好時機，他特別製作解說牌，讓消費者清楚含義，方便挑選應景花卉，如百合、桔梗等有百年好合、智慧等意涵，萬年青有步步高升之意。

綠野花卉園藝業者也說，春節蘭花買氣特別好，尤其桌上型盆栽深受歡迎，適合空間不大家庭，其中色澤帶有金黃、粉色的「三色鳥」，及顏色亮麗、由於諧音被暱稱為「（藝人）林志玲」的編號040品種，都是年節熱門選擇，建議蘭花約3週澆1次水，每次半杯免洗杯水量，澆在水草上即可。

消費者 花藝

延伸閱讀

建鄉以來首辦燈會！雲林東勢今晚點燈 鄉民熱情參與

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

蝴蝶蘭銷美0關稅 蘭花協會點名感謝它：進一步強化在美市競爭優勢

京津冀廟會展 首都博物館飄年味

相關新聞

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

台中市經發局近期在台中國際會展中心，設置高達20公尺的「巨型姆明（Moomin）」氣偶，引發遊客爭相打卡拍照，不過今天受...

注意！農曆新年台中新光遠百商圈防堵車 警再啟動「斷流」模式

今年農曆春節有9天連續假期，14日開始，過去台中市交通局與市警局為因應大遠百、新光三越因連續假期，要前往兩間百貨公司停車...

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

農曆新年將至，市民已展開大掃除工作，台中市消防局統計，去年有295件建築物火警，其中有165件的肇因是「電氣因素」，占比...

南投燈會雙主燈 展翼飛馬搭獨角獸

二○二六南投燈會昨晚登場，今年採「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，隨音樂定時振翅轉...

影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒...

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。