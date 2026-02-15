「花卉之鄉」彰化田尾走春熱門點！ 輕鬆挑選應景花卉添年味
「花卉之鄉」彰化縣田尾鄉為熱門走春點，花藝業者製作花卉解說牌，引導消費者輕鬆挑選應景花卉，期盼為傳統產業找新出路；蘭花業者鎖定桌上型盆栽市場，兼具觀賞與送禮需求。
今日花藝行第3代負責人羅國誌告訴中央社記者，農業人口老化、民眾用花習慣等影響，傳統花卉產業面臨挑戰，如果年輕人不返鄉接手，產業可能消失，田尾就不再是大家熟悉模樣。
羅國誌認為不能只賣花，而要將正確花卉知識一起交到消費者手中，期許從末端開始改變產業鏈。羅國誌說：「我賣你一束花，告訴你怎麼照顧及原因，這比單純成交更有意義」。
羅國誌以百合花為例說，許多消費者擔心花開不久，習慣挑尚未開的花，但買花就如買水果，應選已開8分到9分的花，代表在田裡成熟度夠才被摘，顏色漂亮、香氣才出得來；冬天百合花通常可開10天以上，拔除花粉能延長花期。
他說，當消費者懂得選擇成熟度足夠的花，花農就不必提早強摘尚未長好的花，品質能同步提升；除銷售端，他也配合長期照顧體系教長者花藝及觀念，「產業要永續，關鍵就在教育」，從消費者影響生產者，促成正向循環。
羅國誌表示，許多民眾為增添喜氣及年味，會買花在家中擺設，正是推廣花卉好時機，他特別製作解說牌，讓消費者清楚含義，方便挑選應景花卉，如百合、桔梗等有百年好合、智慧等意涵，萬年青有步步高升之意。
綠野花卉園藝業者也說，春節蘭花買氣特別好，尤其桌上型盆栽深受歡迎，適合空間不大家庭，其中色澤帶有金黃、粉色的「三色鳥」，及顏色亮麗、由於諧音被暱稱為「（藝人）林志玲」的編號040品種，都是年節熱門選擇，建議蘭花約3週澆1次水，每次半杯免洗杯水量，澆在水草上即可。
