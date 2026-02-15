從社區營造到生態復育 花樹銀行種萬棵樹開分行

花樹銀行創辦人郭俊銀近17年在彰化縣大村鄉種近1萬棵樹，投入皇蛾等八卦山脈生態復育，已開設2處分行，期待與社區共生，為高齡化社會打造結合自然與生活的綠色療癒基地。

根據台北市立動物園官網，皇蛾為台灣大型蛾類中最漂亮的1種，成蟲出現在3月到10月，夜晚易在燈下看到皇蛾飛翔。

從事濕紙巾生產的郭俊銀是土生土長大村人，20餘年前投入社區營造，以「一鄰一景點，家家戶戶有花園」等理念，率社區推動農村再生，強調居民自主參與，讓改變從生活中發生。

郭俊銀告訴中央社記者，某天他環島途中巧遇比丘在路邊種樹，體悟到人不一定要有豐功偉業，但播下種子就有希望；後來他整理父親留下的旱地，融入生態工法成立花樹銀行，讓民眾免費寄養樹木3年，期滿可自行領回栽種，如果未領回，樹就留在園區繼續成長。

郭俊銀表示，創立初期不太熟樹木，只要樹苗拿來就種，且領回樹的人不多，曾有人笑稱可能會變「花樹墳場」，加上花樹銀行不以營利為目標，濕紙巾工廠盈餘幾乎投入園區維持營運，一路走來相當不易。

不過，郭俊銀堅持理想，憑著求知與不服輸精神，持續學習、修正方向，逐步篩選對環境與在地生態有助益植物且不噴藥，也投入皇蛾復育，穩定繁衍及野放，並與學校、社區合作推廣。

目前花樹銀行0.8公頃園區已近滿載，也在澎湖縣與南投縣等「開分行」，與認同理念的社區合作複製經驗。

郭俊銀說，社區產業不能只仰賴政府，居民願自發投入才能真正永續，期待花樹銀行成為示範點，結合從產地到餐桌食農教育及綠色療癒，在高齡化社會提供讓人慢下腳步、與自然共生，呼吸芬多精、放鬆身心空間。