注意！農曆新年台中新光遠百商圈防堵車 警再啟動「斷流」模式

今年農曆春節有9天連續假期，14日開始，過去台中市交通局與市警局為因應大遠百、新光三越因連續假期，要前往兩間百貨公司停車場的車流回堵市區道路問題，曾在去年雙十節、百貨周年慶期間，展開「斷流」模式，限制車流進入百貨停車場，今年春節期間，警方將再展開「斷流」模式，從14日至22日，希望能減少交通衝擊。

台中市第六警分局預期台中新光三越、大遠百商圈，在春節期間，周邊將湧入大量人潮與車潮，為確保周邊道路交通順暢並維護行人通行安全，從14日起，將在商圈周邊重要路口，實施交通疏導管制措施，展開「斷流」模式，以降低交通衝突風險，預防事故發生。

第六警分局說明，斷流管制是當兩間百貨公司館內停車場趨於飽和，致車流回堵或停滯時，將派員於惠中路、市政北七路口執行斷流管制，至少30分鐘，引導車輛直行前往「市政公園地下停車場」、「惠來立體停車場」、「市政大樓附屬地下停車場」及「惠中A、B區停車場」等鄰近特約停車場停放，斷流期間占用車道停等將逕行告發。

六分局表示，另外強化人車分流動線，提醒民眾多利用市政北七路、惠中路口南側行人穿越道前往百貨公司，達到人車分流效果，避免行人與車輛交織，也預防施工工地造成行人危險。

六分局呼籲，由義交於現場加強勸導，提醒駕駛人行經行人穿越道時，務必停讓行人，也希望行人遵守號誌指示，行走行人穿越道時勿使用手機，以免造成事故。

六分局指出，春節期間將加強周邊道路交通流量監控，依現場狀況機動調整警力進行疏導，確保交通秩序順暢，營造安全友善的用路環境。