南投燈會雙主燈 展翼飛馬搭獨角獸

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
今年南投燈會將十二年前台灣燈會主燈，改造成夢幻獨角獸，造型吸睛。記者賴香珊／攝影
今年南投燈會將十二年前台灣燈會主燈，改造成夢幻獨角獸，造型吸睛。記者賴香珊／攝影

二○二六南投燈會昨晚登場，今年採「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒騰躍」修復改造十二年前台灣燈會主燈成銀色獨角獸，活動至三月八日，除夕休園。

縣府指出，今年南投燈會突破以往單一主燈形式，採「雙主燈」策展，範圍涵蓋南投縣農工商會展中心、貓羅溪高灘地燈區、花海、立槳體驗區及水舞舞台等，其中新創主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演。

另一座主燈是十二年前，南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，當年以擅於奔跑登高的古代名駒「焉耆馬」為設計主軸，採龍駒之尊登於台灣第一高峰玉山，今年重新以「飛馳樂園」詮釋，塑造成銀色夢幻獨角獸。

南投燈會馬年雙主燈昨晚在縣長許淑華和在場熱情民眾高喊倒數聲中點亮，許淑華說，今年燈會除了雙主燈，也與日本人氣ＩＰ「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區。

此外，還有「共融之光燈區」、「幻影馬戲團燈區」等十一個主題燈區，並有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等，供民眾搭乘遊玩，也規畫水舞煙火秀，還有免費SUP立式划槳體驗及數位集章等活動，能透過集章換取各式聯名紀念品。

縣府表示，南投燈會每周末都有特別演出，邀請幽靈水晶、葉璦菱、呂植宇等歌手藝人演出，活動詳情及預約資訊可上南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw/）查詢。

燈會 南投

南投燈會雙主燈 展翼飛馬搭獨角獸

