影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒騰躍」修復改造12年前台灣燈會主燈成銀色獨角獸，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春。

縣府指出，今年南投燈會突破以往單一主燈形式，採「雙主燈」策展，新創主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演；另一主燈是12年前南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，今年重新塑造成夢幻獨角獸。

南投燈會開幕前，南投縣長許淑華提前到場發放的「天馬行空」小提燈及馬年福袋，互動熱絡，年味十足；隨後馬年雙主燈「凌光之翼」及「龍駒騰躍」今晚也在許淑華和民眾高喊倒數聲中點亮，宣告2026南投燈會登場。

南投縣長許淑華說，今年燈會也與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，及共融之光燈區、幻影馬戲團燈區共11個主題燈區，也規畫水舞煙火秀、免費SUP立式划槳體驗及數位集章等活動，歡迎民眾來走春逛燈會。