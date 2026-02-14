快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今年南投燈會今開幕登場，雙主燈「凌光之翼」（右）為展翼飛馬，「龍駒騰躍」（右）修復改造12年前台灣燈會主燈成夢幻獨角獸。記者賴香珊／攝影
今年南投燈會今開幕登場，雙主燈「凌光之翼」（右）為展翼飛馬，「龍駒騰躍」（右）修復改造12年前台灣燈會主燈成夢幻獨角獸。記者賴香珊／攝影

2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒騰躍」修復改造12年前台灣燈會主燈成銀色獨角獸，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春。

縣府指出，今年南投燈會突破以往單一主燈形式，採「雙主燈」策展，新創主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演；另一主燈是12年前南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，今年重新塑造成夢幻獨角獸。

南投燈會開幕前，南投縣長許淑華提前到場發放的「天馬行空」小提燈及馬年福袋，互動熱絡，年味十足；隨後馬年雙主燈「凌光之翼」及「龍駒騰躍」今晚也在許淑華和民眾高喊倒數聲中點亮，宣告2026南投燈會登場。

南投縣長許淑華說，今年燈會也與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，及共融之光燈區、幻影馬戲團燈區共11個主題燈區，也規畫水舞煙火秀、免費SUP立式划槳體驗及數位集章等活動，歡迎民眾來走春逛燈會。

縣府表示，今天開幕之夜由戴愛玲、安心亞、姑慕巴紹等接力開唱，搭配水舞煙火秀，燈會期間每周末有新春特別演出，邀幽靈水晶、葉璦菱、呂植宇等歌手藝人演出，活動持續3月8日，活動詳情及預約資訊可上南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw/）查詢。

2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
今年南投燈會採「雙主燈」，新創馬年主燈凌光之翼（右）為展翼飛馬，另一主燈龍駒騰躍（左）改造12年前燈會主燈成獨角獸。記者賴香珊／攝影
今年南投燈會採「雙主燈」，新創馬年主燈凌光之翼（右）為展翼飛馬，另一主燈龍駒騰躍（左）改造12年前燈會主燈成獨角獸。記者賴香珊／攝影
今年南投燈會採「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」（左）為展翼飛馬，另一主燈「龍駒騰躍」（右）修復改造12年前台灣燈會主燈成夢幻獨角獸。記者賴香珊／攝影
今年南投燈會採「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」（左）為展翼飛馬，另一主燈「龍駒騰躍」（右）修復改造12年前台灣燈會主燈成夢幻獨角獸。記者賴香珊／攝影
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。圖／南投縣政府提供
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。記者賴香珊／攝影
2026南投燈會今晚開幕登場，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春賞燈。記者賴香珊／攝影

台灣燈會 馬年

延伸閱讀

南投縣長許淑華稱有機會入主中市府 江啟臣：台中是門戶南投是明珠

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

影／南投要蓋名間焚化爐…許淑華不畏爭議 4句話表決心

相關新聞

快來走春！奧萬大櫻花盛綻 唯獨這天別去會撲空

今年農曆春節假期長達9天，為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，明天小年夜（15日）及後天除夕（16日）暫停住宿...

影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒...

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送...

春節彰化宮廟出招拚人氣 奠安宮科技吸睛、合興宮擲筊抽黃金元寶

春節期間很多宮廟舉辦擲筊拿結緣品活動，彰化縣北斗奠安宮舉辦擲筊求錢母之外，今年設計馬年專屬NFC吉祥物，是少數科技導入傳...

影／美牛絞肉、內臟開放進口⋯台中學校午餐也開放？盧秀燕說話了

台美關稅協定昨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，中央將放寬許可進口。民眾關心台中市學校營養...

春遊彰化不怕塞 賞燈、看花、拜廟、逛老街交通全攻略

春節連續假期從今天起到2月22日共有9天，彰化縣包括八卦山彰化月影燈季、溪州公園花在彰化及全台最火的鹿港老街、鹿港天后宮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。