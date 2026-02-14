聽新聞
0:00 / 0:00
影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題
2026南投燈會今晚登場，今年「雙主燈」策展，新創馬年主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，隨音樂定時振翅轉動展演；另一主燈「龍駒騰躍」修復改造12年前台灣燈會主燈成銀色獨角獸，活動至3月8日，縣長許淑華歡迎民眾來南投走春。
縣府指出，今年南投燈會突破以往單一主燈形式，採「雙主燈」策展，新創主燈「凌光之翼」為展翼飛馬，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演；另一主燈是12年前南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，今年重新塑造成夢幻獨角獸。
南投燈會開幕前，南投縣長許淑華提前到場發放的「天馬行空」小提燈及馬年福袋，互動熱絡，年味十足；隨後馬年雙主燈「凌光之翼」及「龍駒騰躍」今晚也在許淑華和民眾高喊倒數聲中點亮，宣告2026南投燈會登場。
南投縣長許淑華說，今年燈會也與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，及共融之光燈區、幻影馬戲團燈區共11個主題燈區，也規畫水舞煙火秀、免費SUP立式划槳體驗及數位集章等活動，歡迎民眾來走春逛燈會。
縣府表示，今天開幕之夜由戴愛玲、安心亞、姑慕巴紹等接力開唱，搭配水舞煙火秀，燈會期間每周末有新春特別演出，邀幽靈水晶、葉璦菱、呂植宇等歌手藝人演出，活動持續3月8日，活動詳情及預約資訊可上南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw/）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。