快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今春節連假首日，到環保局南屯區清潔隊，致贈加菜金20萬元，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今春節連假首日，到環保局南屯區清潔隊，致贈加菜金20萬元，慰問清潔人員辛勞。記者趙容萱／攝影

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送小紅包，並致贈加菜金20萬元，向環保英雄致上最誠摯謝意，清潔隊員也把握機會，請盧秀燕簽名作為紀念，氣氛輕鬆愉快。

另外，台中南屯萬和宮迎馬年來臨，今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，邀萬和宮書法班老師張茂樹與學員等逾十名書法家寫好近千對春聯，並由董事長蕭清杰與董監事拿著春聯，向鄉親們拜早年，為活動開場，吸引民眾一早就到萬和文化大樓一樓走廊排隊，爭相索取。

今天的慰問活動，盧秀燕、立委廖偉翔、市議員劉士州、朱暖英、環保局長吳盛忠、環保局副局長陳政良、南屯區長林秋萬、清潔科長趙正玉、清潔科股長張富美、南屯區清潔隊長陳秀玲、南屯區清潔隊分隊長盧靜姿皆出席關心。

盧秀燕說，環保局清潔隊員幾乎全年無休，整理台中市容景觀，尤其年節家家戶戶大掃除、過年期間大家歡聚團聚，過年前後垃圾也會特別多，清潔隊員的工作比平常更繁重許多，所以她今天專程來感謝。

盧秀燕指出，今天開始長達9天的年假，清潔隊同仁依然在工作崗位上為市民服務，所以希望這幾天當大家看到我們的城市英雄可以說聲：「加油、謝謝！」祝福大家新的一年健康快樂。

環保局長吳盛忠說，春節期間為兼顧市民生活需求，農曆初一、初三仍安排部分清潔隊員留守，提供垃圾收運不打烊服務，採定時定點方式辦理，相關資訊可至台中市政府環保局網站查詢（定時定點查詢網址：https://reurl.cc/yezy82），呼籲市民配合收運時間，共同維護市容整潔。

萬和宮董事長蕭清杰（左）拿著春聯向鄉親們拜早年，祝福鄉親馬年吉祥安康，賺大錢。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰（左）拿著春聯向鄉親們拜早年，祝福鄉親馬年吉祥安康，賺大錢。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰（中）與董監事拿著春聯，向鄉親們拜早年，為「迎春納福」寫春聯送春聯活動開場。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰（中）與董監事拿著春聯，向鄉親們拜早年，為「迎春納福」寫春聯送春聯活動開場。圖／萬和宮提供
台中市長盧秀燕（左）今春節連假首日到環保局南屯區清潔隊，逐一向清潔人員致贈小紅包。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今春節連假首日到環保局南屯區清潔隊，逐一向清潔人員致贈小紅包。記者趙容萱／攝影

環保局長 盧秀燕

延伸閱讀

影／美牛絞肉、內臟開放進口⋯台中學校午餐也開放？盧秀燕說話了

影／鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭主席情同姊妹、有商有量

影／下屆市長人選傳盧秀燕「出手」？本尊曝這點最重要：不會網內互打

立法院全武行10立委遭起訴 盧秀燕難認同：司法不應成為立院糾察隊

相關新聞

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送...

快來走春！奧萬大櫻花盛綻 唯獨這天別去會撲空

今年農曆春節假期長達9天，為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，明天小年夜（15日）及後天除夕（16日）暫停住宿...

春節彰化宮廟出招拚人氣 奠安宮科技吸睛、合興宮擲筊抽黃金元寶

春節期間很多宮廟舉辦擲筊拿結緣品活動，彰化縣北斗奠安宮舉辦擲筊求錢母之外，今年設計馬年專屬NFC吉祥物，是少數科技導入傳...

影／美牛絞肉、內臟開放進口⋯台中學校午餐也開放？盧秀燕說話了

台美關稅協定昨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，中央將放寬許可進口。民眾關心台中市學校營養...

春遊彰化不怕塞 賞燈、看花、拜廟、逛老街交通全攻略

春節連續假期從今天起到2月22日共有9天，彰化縣包括八卦山彰化月影燈季、溪州公園花在彰化及全台最火的鹿港老街、鹿港天后宮...

「只能看不能騎」馬場多式微

馬年將至，但中部馬場產業卻持續萎縮。業者直言，證照制度缺位、展演法令限制，加上養馬成本高昂，讓多數馬場陷入「只能看、不能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。