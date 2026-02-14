春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

農曆春節將至，台中市長盧秀燕今早趁春節連假首日，特地前往環保局南屯區清潔隊，向堅守崗位的清潔人員表達關懷與感謝，逐一發送小紅包，並致贈加菜金20萬元，向環保英雄致上最誠摯謝意，清潔隊員也把握機會，請盧秀燕簽名作為紀念，氣氛輕鬆愉快。

另外，台中南屯萬和宮迎馬年來臨，今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，邀萬和宮書法班老師張茂樹與學員等逾十名書法家寫好近千對春聯，並由董事長蕭清杰與董監事拿著春聯，向鄉親們拜早年，為活動開場，吸引民眾一早就到萬和文化大樓一樓走廊排隊，爭相索取。

今天的慰問活動，盧秀燕、立委廖偉翔、市議員劉士州、朱暖英、環保局長吳盛忠、環保局副局長陳政良、南屯區長林秋萬、清潔科長趙正玉、清潔科股長張富美、南屯區清潔隊長陳秀玲、南屯區清潔隊分隊長盧靜姿皆出席關心。

盧秀燕說，環保局清潔隊員幾乎全年無休，整理台中市容景觀，尤其年節家家戶戶大掃除、過年期間大家歡聚團聚，過年前後垃圾也會特別多，清潔隊員的工作比平常更繁重許多，所以她今天專程來感謝。

盧秀燕指出，今天開始長達9天的年假，清潔隊同仁依然在工作崗位上為市民服務，所以希望這幾天當大家看到我們的城市英雄可以說聲：「加油、謝謝！」祝福大家新的一年健康快樂。