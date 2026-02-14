快來走春！奧萬大櫻花盛綻 唯獨這天別去會撲空

今年農曆春節假期長達9天，為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，明天小年夜（15日）及後天除夕（16日）暫停住宿服務，且除夕當天休園進行清潔維護環境，大年初一（17日）上午8時才開園，歡迎民眾來走春賞櫻。

林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大山櫻花已盛綻，八重櫻及霧社櫻也結苞陸續綻放，進入最佳觀賞期，可望持續至3月。但適逢農曆新春，為維護轄管場域環境，奧萬大及合歡山於除夕當天休園，小年夜及除夕2天也暫停住宿服務

不過，大年初一就重新開園迎賓，奧萬大園區更安排春節活動，初一至初六（22日）每日上午9時30分、下午2時舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行；初四（20日）舉辦「春櫻傳情」活動，將以音樂傳遞祝福與能量，增添春日氣息。

該分署也表示，能高越嶺國家步道已於元月重新開放，天池山莊在春節期間照常提供住宿及餐飲服務，但仍提醒前往奧萬大、合歡山及能高越嶺步道等山區踏青爬山，行前務必做好準備，注意天氣變化與保暖措施，以確保行程安全。

而奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及天池山莊等相關旅遊訊息及詳細活動資訊，可於台灣山林悠遊網（recreation.forest.gov.tw/）、奧萬大情報站FB網站（facebook.com/awdonline2014）、天池山莊網站（tconline.forest.gov.tw/）查詢。