春節彰化宮廟出招拚人氣 奠安宮科技吸睛、合興宮擲筊抽黃金元寶

春節期間很多宮廟舉辦擲筊拿結緣品活動，彰化縣北斗奠安宮舉辦擲筊求錢母之外，今年設計馬年專屬NFC吉祥物，是少數科技導入傳統宗教結緣品的宮廟；埤頭合興宮擲筊不必連續聖杯，達到指定聖杯數抽紅包袋和獎品，最大獎是純金金元寶。

北斗奠安宮大年初一到初五舉辦擲筊求錢母，今年增加擊金鑼求好運，最吸睛的是馬年吉祥物，呼應今年「赤馬」民俗說法，設計赤馬站在堆滿錢幣和元寶的聚寶盆上，其中僅一枚錢幣刻有招財進寶文字，內有近距離無線通訊（NFC）設定，開啟手機掃描感應，手機螢幕即出現北斗奠安宮臉書粉絲頁，了解奠安宮歷史文化及最新活動。

北斗奠安宮今表示，宗教結緣品不外手鏈、串珠、鑰匙圈、平安符、小神衣等，各宮廟種類大同小異，為迎接AI時代來臨，奠安宮團隊結合科技與傳統，讓結緣品不只有裝飾、擺飾的功能，感受到百年古廟貼近時代脈動也有新創意。

埤頭合興宮去年舉辦擲筊抽獎活動，頗受歡迎，今年準備微型電動二輪車、55吋電視、洗衣機、小冰箱和純金999金元寶、金牌、現金福袋等獎品，大年初一至初二參加擲筊抽獎的信眾，每一輪最多擲筊10次，每次擲筊100元，不必連續聖筊，1個聖筊可抽獎兩次，10個聖筊抽獎50次。黃金價格飛騰，埤頭合興宮的金元寶和金牌獎品已在地方形成熱門話題。