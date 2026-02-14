快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

春遊彰化不怕塞 賞燈、看花、拜廟、逛老街交通全攻略

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟彰化鹿港天后宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，春節連假預期湧現更多參拜人潮。圖／聯合報系資料照片
國定古蹟彰化鹿港天后宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，春節連假預期湧現更多參拜人潮。圖／聯合報系資料照片

春節連續假期從今天起到2月22日共有9天，彰化縣包括八卦山彰化月影燈季、溪州公園花在彰化及全台最火的鹿港老街、鹿港天后宮及田尾公路花園等知名風景區、景點，勢必吸引大量人潮，相關單位及警方均做好規畫，疏導人車。

今年彰化月影燈季呼應馬年主題，與跳跳馬Rody合作，打造大型跳跳馬戲團場景，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子主燈。每晚5時30分至10時點燈，每半小時展演燈光秀，加碼電影「功夫」特別版燈光秀。活動展期至3月1日，活動資訊請至活動官網或「愛玩彰化」臉書粉絲專頁查詢。

由於八卦山風景區停車位有限，縣府建議民眾優先將車輛停放於山下周邊停車場再步行入場。尖峰時段若車流壅塞，卦山路將機動實施單向管制，汽車統一由卦山路與東民街口上山，並由卦山路與公園路二段路口下山，另開放公園路一段237巷作為離場替代道路。機車則可停放於卦山路沿線停車格，或卦山村前人行道路樹側臨時停車區。

縣府也鼓勵民眾善用公共運輸前往會場，可以在高鐵台中站搭乘台灣好行6936鹿港祈福線或彰化客運6933路公車至縣立圖書館站下車，或是在台鐵彰化站轉乘員林客運6911、彰化客運18路公車前往周邊站點；行動不便者則可預約低底盤車輛服務。

如要前往民族新村停車場或八卦山天空遊戲場者，請由卦山路進出並原路往返，勿依導航行駛中山路二段644巷。該路段道路狹窄、坡度陡峭且不易會車，請配合現場交通引導，確保行車安全。

在鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）部分，周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所在鎮區共規劃13處停車場，共計停車格1761位，外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，遊玩鹿港古蹟，嚐美食。

2026花在彰化-溪州公園，溪州公園停車場規劃在溪州鄉中央路旁停車場2處，請民眾多加利用。

警方表示，各項交通疏導管制措施及改道規劃，警察局及各警察分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，均有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，也可至手機下載（彰警online）APP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多縣內交通資訊

為期65天的2026彰化月影燈季在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，令人讚嘆不已。圖／縣府提供
為期65天的2026彰化月影燈季在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，令人讚嘆不已。圖／縣府提供
彰化農曆春節限定活動「花在彰化」賞花活動今年邁入第20年，整合主題花展、生活花藝、多元展演等。圖／彰化縣府提供
彰化農曆春節限定活動「花在彰化」賞花活動今年邁入第20年，整合主題花展、生活花藝、多元展演等。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港老街是去年全台人氣最旺的景點，預期春節連續假期會吸引更多人潮。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港老街是去年全台人氣最旺的景點，預期春節連續假期會吸引更多人潮。記者劉明岩／攝影

鹿港天后宮 停車場 彰化

延伸閱讀

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

彰化師約女學生洗澡 還喊「我是你的宵夜」…遭解聘1年不得為師

北市清潔隊員送電鍋涉貪汙 彰化埤頭清潔隊「用這招」：送2個不觸法

香菜軍團又+1！彰化北斗農會限定「香菜米乖乖」上市

相關新聞

影／美牛絞肉、內臟開放進口⋯台中學校午餐也開放？盧秀燕說話了

台美關稅協定昨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，中央將放寬許可進口。民眾關心台中市學校營養...

春遊彰化不怕塞 賞燈、看花、拜廟、逛老街交通全攻略

春節連續假期從今天起到2月22日共有9天，彰化縣包括八卦山彰化月影燈季、溪州公園花在彰化及全台最火的鹿港老街、鹿港天后宮...

「只能看不能騎」馬場多式微

馬年將至，但中部馬場產業卻持續萎縮。業者直言，證照制度缺位、展演法令限制，加上養馬成本高昂，讓多數馬場陷入「只能看、不能...

馬術輔助復健 孩子找回自信

馬術除了競技與表演，也可應用於醫療與社會照護，成為協助身心障礙兒少的重要輔助方式。醫師指出，透過騎乘馬匹所產生的律動與人...

廣角鏡／日月潭九蛙像「出水」

受降雨偏少且下游農業灌溉用水影響，日月潭水位持續下探，近日已降至七四五公尺，距滿水位七四八點四八公尺下降約三公尺，日月潭...

北市清潔隊員送電鍋涉貪汙 彰化埤頭清潔隊「用這招」：送2個不觸法

春節前鄉鎮市清潔隊都會收到被淘汰但堪用的小家電，彰化縣埤頭鄉清潔隊推動「回收不浪費，愛心不越線」公益再利用計畫，修繕小家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。