春遊彰化不怕塞 賞燈、看花、拜廟、逛老街交通全攻略

春節連續假期從今天起到2月22日共有9天，彰化縣包括八卦山彰化月影燈季、溪州公園花在彰化及全台最火的鹿港老街、鹿港天后宮及田尾公路花園等知名風景區、景點，勢必吸引大量人潮，相關單位及警方均做好規畫，疏導人車。

今年彰化月影燈季呼應馬年主題，與跳跳馬Rody合作，打造大型跳跳馬戲團場景，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子主燈。每晚5時30分至10時點燈，每半小時展演燈光秀，加碼電影「功夫」特別版燈光秀。活動展期至3月1日，活動資訊請至活動官網或「愛玩彰化」臉書粉絲專頁查詢。

由於八卦山風景區停車位有限，縣府建議民眾優先將車輛停放於山下周邊停車場再步行入場。尖峰時段若車流壅塞，卦山路將機動實施單向管制，汽車統一由卦山路與東民街口上山，並由卦山路與公園路二段路口下山，另開放公園路一段237巷作為離場替代道路。機車則可停放於卦山路沿線停車格，或卦山村前人行道路樹側臨時停車區。

縣府也鼓勵民眾善用公共運輸前往會場，可以在高鐵台中站搭乘台灣好行6936鹿港祈福線或彰化客運6933路公車至縣立圖書館站下車，或是在台鐵彰化站轉乘員林客運6911、彰化客運18路公車前往周邊站點；行動不便者則可預約低底盤車輛服務。

如要前往民族新村停車場或八卦山天空遊戲場者，請由卦山路進出並原路往返，勿依導航行駛中山路二段644巷。該路段道路狹窄、坡度陡峭且不易會車，請配合現場交通引導，確保行車安全。

在鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）部分，周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所在鎮區共規劃13處停車場，共計停車格1761位，外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，遊玩鹿港古蹟，嚐美食。

2026花在彰化-溪州公園，溪州公園停車場規劃在溪州鄉中央路旁停車場2處，請民眾多加利用。